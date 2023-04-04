德语媒体：冯德莱恩教马克龙“勇气”

（德国之声中文网）《南德意志报》题为“冯德莱恩可以教教马克龙如何更有勇气”（Von der Leyen kann Macron mehr Mut lehren）的评论写道，法国总统邀请了欧委会主席共同前往北京，不知他现在后悔了没有？



文章写道：“该如何与中国打交道？如今共同抵达北京的这两个人，代表这两种不同的思路。冯德莱恩上周才发表了对华政策的原则性讲话，内容清晰、令人耳目一新，并且不存幻想。这样的话让人等了很久了。”



文章写道，冯德莱恩提出了几个重点：“是的，我们应当继续与中国对话和进行贸易，——但我们必须认识到风险，并尽快减少战略上的依赖性。欧洲必须展现更多勇气。前提是：首先必须了解中国，并且明确指出中国早已不再是’改革开放’的国家。”



文章指出，习近平领导下的新政权以绝对控制、国家安全和创造新的世界秩序为目标。“这个政权有意识地选择俄罗斯作为与美国角逐的长期伙伴，其欧洲政策的首要目标是：分裂欧美。”



与此不同，马克龙和西班牙首相桑切斯则看上去仍相信习的乌克兰和平努力是可以严肃对待的，“即便是习近平与普京在莫斯科称兄道弟之后”。文章写道，这或许是个策略，至少可以尝试用习自己的话来约束他。“但也有可能，马克龙再次高估了自己，就好像他在乌克兰战争前还曾与普京进行过数小时毫无成果的谈话一样。他没有认出对方的本质和意图，对于中共恐怕也是如此。”



评论最后写道：“这至少是部分的天真，无论是虚是实，都为肖尔茨、马克龙这样的政府领导人提供了一个很大的好处：在这样的遮掩下，就可以相对不受打扰地继续’生意如常’。马克龙与肖尔茨11月一样，都带着重要的企业家随访。”

马克龙上次访华是在2019年11月



没有美国不行



《世界报》题为“欧洲手中有什么可以把习拉过来”（Was Europa in der Hand hat, um Xi auf seine Seite zu ziehen）的文章提出了一个问题：欧洲如何能改变中国的想法？



文章写道：“这也包括如何在乌克兰战争上说服中国接受西方的立场。因为，北京迄今没有对俄罗斯的这场侵略战争作出谴责。习3月中旬前往莫斯科，但拒绝之后与乌克兰总统泽连斯基对话，尽管欧洲领导人发出邀请并施加压力。马克龙和冯德莱恩如今想要改变他的想法。”



文章写道：“欧洲议会中国小组主席比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）提出质疑。他对《世界报》说：’马克龙高估了自己而低估了习近平。’”比蒂科夫表示：“要阻止中国向俄罗斯输送武器，只能在所有支持乌克兰的国家紧密合作之下才能实现。”美国的角色至关重要。比蒂科夫认为，要把习拉到法国或欧洲这边，不会成功。



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