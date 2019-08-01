德语媒体：军方宣传片恐吓示威者

（德国之声中文网）7月31日，中国军方发布了一部恐吓意味十足的宣传短片，以告诫香港的示威者，中国拥有强大的军力。短片中称，军队拥有一切必要手段，以确保香港特区的安全和中国主权。《时代》周报网络版写道：

"这部三分钟短片中，可以看到坦克、军用直升机和火箭炮以及士兵们的一次反恐演习。此外，影片还展示了'反骚乱'演习的片段：士兵在装甲车和高压水枪的掩护下，对示威者群体发动攻势。

"一名士兵借助扩音器用香港通行的粤语向示威者高喊'后果自负'。影片结束时，全副武装的士兵将被双手捆绑的一群示威者押送至羁押点。

香港的抗议浪潮已持续数周

"与此同时，驻港部队司令陈道详对香港持续数周的骚乱也首次公开谴责。他在中国建军日庆典上发表演说时呼吁'捍卫主权、安全、稳定以及香港的繁荣。'"

这场持续数周的抗议浪潮最初是一项引起广泛争议的法律修正案，然而，随着事态的发展，示威者提出了包括普选和政改在内的更广泛的诉求。《时代》继续写道：

"彭博社援引美国政府圈的消息称，中港边界一带发现有军队调动。不过，也有观察家指出，这类军事调动属于正常范畴。稍后，中国媒体报道称，当地大约19万名警察参加了一次演习，为中国国庆70周年进行准备。演习中出动了坦克和直升机。

"北京中央政府呼吁港府尽快掌控局面。迄今为止，无论是政府，还是军方发言人都没有直接发出动用军队的威胁。对于记者的相关提问，他们只是引述相关法律规定。按照这些法规，如果香港政府提出请求，中央政府即可派出军队。"

赴台自由行缘何现在被取消

马格德堡出版的《人民之声报》以"中国想收复台湾"为题，点评了北京方面突然喊停赴台"自由行"的举措。

"西方正忙于处理伊朗的危机，因此一时顾不上远东地区不断紧张的局势。这一次的焦点可不是朝鲜，而是平壤的保护伞：世界强国中国。在越南海域，中越两国围绕油气资源的争端越来越危险。在香港，针对亲北京的特区政府的抗议愈演愈烈，甚至中国解放军都有出动的可能。

"这种危险，台湾已经担心了几十年。现在，中国出手限制其民众去台湾旅游，旨在报复蔡英文的独立倾向。在这个问题上，北京极其敏感。它始终坚称，台湾是中国一省，总有一天要收回。目前的时机看起来也比较有利：台湾的保护伞美国正忙于处理伊朗危机以及即将到来的总统大选。"

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