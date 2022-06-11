德语媒体：再见中国 你好越南

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周五（6月17日）发表文章"再见中国 你好越南（Tschüs, China - hallo, Vietnam）"。文章指出，对于不少在亚洲设厂的制造商而言，越南似乎是更好、更便宜的中国。

文章作者Christoph Hein在开头写道，开放的香港遭到破坏，疫情中的上海人被禁足，美国的二级制裁和持续威胁，这些因素正迫使企业去寻找中国以外的地方。"此外，中国的生产成本在上升，优秀的劳动力也很稀缺。自从俄罗斯入侵乌克兰以及莫斯科和北京明显走近以来，制造业还担心中国会把在在华生产的零部件转给俄罗斯，供后者用于军事目的。"

新趋势

和越南一样，这名驻新加坡的记者注意到，新加坡也正在抓住机会。一名抵达新加坡的德国经理向该报谈及她在上海的"新冠封控经历"："谁也不要跟我美化我在中国度过的最后十个半星期，我从未经历过的这样的任意（执法）和胁迫。"文章写道，新加坡正默默享受着资本和顶级人才的涌入，当地银行得以从香港获得最好的员工，他们带来了有价值的客户。

不仅西方企业，Christoph Hein还发现了另一个新趋势--中国本土的供应商也试图离开中国。他介绍，越南的优势之一是生产线上月薪300美元的劳动力。此外，越南的执政党确保安宁和为规划提供保障，并为该国打造了一个自由贸易协定网络。"这使得中国公司对越南颇感兴趣，它们可以通过在这个邻国进行生产而规避美国的制裁。"

《法兰克福汇报》的这篇文章接着指出，在"以贸易促改变"的口号下，人们在中国自欺欺人地赚钱。而当北京伸出爪子时，则突然被惊醒。"现在中国危机助长了东南亚2.0。这并不意味着中国的工厂要被拆掉。但是，那些进行新投资的人可能不一定会去那个看上去如此严厉且冷漠的大国。"一名在越南河内的外交官如此形容现在经理们最喜欢的模式："在越南有两家工厂，同时住在新加坡。"

"决定性的问题可能会是中国是否攻打台湾"

《焦点周刊》周六也关注了中国在国际贸易中的角色，发表文章"'没有人敢把中国隔绝于世界贸易之外'（"Niemand traut sich, China vom Welthandel abzuschneiden"）"。该杂志采访了全球最大运输和物流公司德迅（Kuehne+Nagel）的控股股东克劳斯-迈克尔·库恩（Klaus-Michael Kuehne）。

当被问及其上海港口封控期间德迅公司的经历时，库恩表示："我们在中国的业务仍然非常活跃。当然，货物总是在寻找上海之外的新路线，上海的港口关闭了很长时间，现在才重新开放。中国对我们来说依旧是一个非常重要的市场。然而，未来可能会有政治原因使我们与中国的贸易往来受阻，甚至停滞不前。决定性的问题可能会是中国是否攻打台湾。"

《焦点周刊》接着问道："对于中国，您是否会采用和对俄罗斯一样的道德标准？毕竟您早就呼吁停止从俄罗斯进口石油和天然气。"库恩回答说："我们现在在乌克兰看到的是可以想象到的最残酷的事情。政治和经济界必须对此作出反应--这一点毋庸置疑。中国倘若进攻台湾会发生什么，取决于美国人是否会进行干预。当然，在那里爆发大规模战争的危险是存在的。另外，俄罗斯和中国无视人权和巩固权力的野蛮行径都很严重，与我们的西方价值观不相符。"

就是否应该继续与压迫维吾尔族的中国做生意这一问题，库恩认为："如果你只把道德价值作为基础，这当然是一个问题。然而，世界上有许多国家没有无可指摘的民主人士在执政。这是不好的事情，但没有人敢因此而把中国隔绝于世界贸易之外。可惜，人们不得不接受这个事实。"

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