德语媒体：兴奋剂问题上，西方是否搞双重标准？

《南德意志报》继续关注巴黎奥运会上的兴奋剂疑云，认为指责中国运动员服用禁药的西方国家，其实自己也并不干净。《商报》的一篇客席评论，则建议欧洲不要像美中两国那样针锋相对，而是要保持开放性从而获得竞争优势。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以“食品污染说并不只出现在中国 ”为题，刊发评论指出，和中国的情况类似，西方国家也有具重大兴奋剂嫌疑的运动员依然获准参加奥运的情况。文章注意到，美国短跑运动员奈顿(Erriyon Knighton)今年3月底被检出群勃龙阳性，但依然获准参加奥运会，因为体育法庭的裁决结果是：这名运动员是误食了受污染的牛尾巴。

“这听起来很像中国的案例，难道不是吗？是，也不是。”

“案件之间肯定存在差异，而且差异不仅仅体现在涉案运动员的数量上，也体现在两国反兴奋剂机构的态度上。美国反兴奋剂机构先是对奈顿做出了禁赛处罚，并要求对他禁赛4年。随后，主审法官更改这一决定，听取奈顿进行陈述。中国反兴奋剂中心和世界反兴奋剂组织联手勾结隐瞒了中国游泳选手药检阳性之事好几年，详细报告至今处于保密状态；而奈顿案的39页裁决书则在奥运会开幕前予以公开。”

“这意味着每个人都可以了解采取了哪些具体措施，也能了解具体哪家餐馆的哪批牛尾巴供货出现了所谓的食品污染问题。每一个人都能自己判断奈顿的陈述是否总体可信。”

“那么，奈顿到底可信吗？要是一位中国运动员以这种方式被裁定无需禁赛，美国的竞技体育界一定会掀起轩然大波。”

作者认为，如今中国反兴奋剂组织以此为例指责美国在搞双重标准，并不能简单地被视为政治报复；对中国游泳运动员的愤怒固然合理，但也同样应该批判对待西方体育界。

“俄罗斯和中国也许在弄虚作假的文化上特别突出，但是在包括美国、德国在内的许多其他国家，也有着大规模有组织服用兴奋剂的黑历史，比如美国自行车名将阿姆斯特朗、德国弗莱堡的运动科医生案件。在巴黎奥运会上，英国队、法国队的运动员中，大约有十分之一根本就没受到过一次兴奋剂检测。而且，在所谓食品或药物污染之假说方面，西方国家同样也卷入颇深。”

“理论上，运动员确实有可能误服被禁药污染的食物或者药物。然而，过去几年间，不断有运动员凭借听起来就很荒谬的解释来躲过了禁赛处罚。美国艺术体操选手Kristen Shaldybin以饮用水被污染为由免予处罚，美籍华裔花样游泳选手刘嫣然(Calista Liu)同样躲过了处罚：她宣称因为共用一个枕头而被爸爸的眼药水所污染。现在，短跑选手奈顿的牛尾巴假说也加入了进来。”

“总是有或好或坏的理由去相信这些解释。但也有足够的案例中，运动员没能凭借这样的辩解蒙混过关。不论如何，总体而言，如果欧美国家没有不断出现所谓食品污染案件的话，他们对中国的抨击多少能够更加可信一些。”

在大国较量中，欧盟能否走出一条自己的特色道路？ 图像来源: James Arthur Gekiere/NurPhoto/picture alliance

杜塞尔多夫出版的《商报》以“在美中科技战中，欧洲可以成为榜样 ”为题，刊发了由美国彼得森国际经济研究所所长波森(Adam Posen)撰写的客席评论。作者认为，欧洲没有足够的财力物力人力去搞美国或者中国那样的全面对抗政策，但是通过保持自己的开放性，欧洲人可以获取自己的独特优势，因为夹在大国争霸之间的小国并不愿意被迫选边站。

“中国和美国这两个国家几乎像战士一样走在毁灭自身竞争力的道路上。他们正在削减自己的规模优势、限制竞争、庇护越来越腐败的大企业，将资源不断集中到所谓的‘关键产业’。后者是由观念落后、被国家安全忧虑蒙蔽双眼的官僚们选定的。中美两国还因为愈演愈烈的大规模补贴竞赛而无力再投资其他的科研项目或公共产品。”

“对于追求战略开放的欧盟而言，最有价值的做法是争取在标准与规范制订方面更大的话语权。标准与规范在当今科技消费品领域是不可或缺的。大多数第三国政府更愿意参与到一个他们所能接受的标准中来，而不是夹在敌对阵营中间被迫选边站。欧洲可以通过更多的共同制订的兼容性标准获得比那些强迫他人选边站的国家更多的市场准入权和竞争优势。”

“欧盟能够避开美国以及中国的经济民族主义，同时又比以往更加注重国家安全，这两者并不互相矛盾。欧盟应该和美国以及北约就少量但严格的军事技术出口管制达成一致。同时，通过减少效率低下甚至无效的产业补贴，欧盟甚至能获得更多资金投入军备建设。”

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