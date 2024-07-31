德语媒体：兴奋剂丑闻笼罩下的奖牌

巴黎奥运会的女子一百米蝶泳比赛中，中国选手张雨菲获得铜牌。由于几年前张雨菲同其他一些中国游泳选手曾有过“误食”禁药的先例，这枚铜牌自然也就引起了德语媒体格外的关注。有关兴奋剂的讨论，也为巴黎奥运会蒙上了阴影。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，张雨菲是当年药检阳性的23名中国选手之一，偏偏是她获得了一百米蝶泳的奥运铜牌，此事在国际体坛引起的震动之大，也就可想而知。这篇题为《世界反兴奋剂机构的严重失职》的评论写道：

“现年26岁的张雨菲真能永远保住她的100米蝶泳奥运铜牌吗？亦或在四到八年之后，她不得不上交奖牌？或许这一切很快就会发生，毕竟这起中国游泳选手兴奋剂丑闻已经掀起了巨大的波澜？在巨大的公众压力下，世界反兴奋剂机构WADA已经不得不开始采取行动了。今后几天内，问题也许将不再是是否会有中国游泳选手的兴奋剂问题东窗事发，而是会有多少名这样的中国选手。当年的23名涉事选手中，有超过十人正在巴黎参赛。

作为国际奥委会的左膀右臂，世界反兴奋剂机构的失职在巴黎奥运游泳馆中得到了充分的暴露。全世界的关注之下，WADA如同一个蹩脚的跳水选手，正在从十米跳台上助跑滑落，并溅起了巨大的水花。

巴黎奥运会上，世界反兴奋剂机构WADA面临着巨大的舆论压力。 图像来源: picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

WADA有三年的时间，可以来彻底澄清中国选手的药检阳性问题，但他们却没有做任何事情。当年，他们接获通报，告知有23名中国选手曲美他嗪检测呈阳性，这是一种禁用的心脏类药物。中方的解释是，这些运动员是在下榻酒店进食时，遭到了药物污染。对于中方的此番解释，世界反兴奋剂机构基本全盘接受。尽管各方对这种解释提出严重质疑，但WADA却一如既往地对‘误食中毒’一说表示信服。今年春季，这起兴奋剂丑闻被媒体曝光，WADA不得不为此聘用了一名特别调查官。但在巴黎奥运会前夕，调查尚未结束。迄今为止，只完成了临时性调查报告，涉事运动员也因此得以在巴黎参赛。”

评论指出，23名运动员在同一时间因“误食”而药检阳性，听起来实在是匪夷所思。也正因为如此，世界反兴奋剂机构更应该在赛事开始前，对事件予以彻底澄清，否则，对各国竞争对手不公平，对中国游泳选手也不公平。

“世界反兴奋剂机构本应及时让独立科学家介入调查，并及时提交详尽的调查报告，为所有的疑惑提供答案。误食事件发生时正值疫情时期，当时中国对清洁卫生的追求已经到了登峰造极的地步，这种背景下，几周之后，有关当局居然还是在涉事酒店的厨房里发现了曲美他嗪的残留物，这听上去，实在是匪夷所思。德广联发布的聊天记录似乎可以证明，涉事的23名运动员当时并没有下榻于同一家酒店。

WADA不仅可以，而且也必须在奥运赛事开始之前，将这些疑点予以澄清。但事实却是，举行奥运游泳赛事的拉德芳斯体育馆内，充满了质疑和猜忌的氛围。”

Sport1: 兴奋剂检测不应成为儿戏。 图像来源: Felipe Dana/AP/picture alliance

体育新闻平台Sport1.de的网站上发表题为《闹剧般的奖牌争夺战》的评论写道，在百米蝶泳铜牌的争夺中，德国选手科勒以微弱差距败给了中国选手。但这名中国选手或许根本就没有参赛资格，兴奋剂检测已经成了儿戏，而科勒则成了无辜的牺牲品：

“赛后，科勒直截了当地表示，比赛结果让人感觉很奇怪。“奖牌现在属于她，但我希望，事情会发生变化。”这枚铜牌将来会补发给科勒吗？不能排除这种可能性。但当下的情况是，（奥运颁奖时）科勒两手空空一无所获。能够发生这种情况，本身就是一个闹剧。

世界反兴奋剂机构WADA的使命，本来就是保障体育运动的纯洁，保障机会均等，保障运动员的健康。然而，巴黎奥运会开赛几天以来，WADA已经名誉扫地。”

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