 德语媒体：关键在于中国 | 媒体看中国 | DW | 26.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：关键在于中国

《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。

TikTok (picture-alliance/dpa/Jiji Press/Y. Kurose)

Tiktok已经宣布将欧洲总部设于爱尔兰

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧盟必须保护公民数据不受政府侵犯"为题，刊发了一篇由汉堡州政府数据保护专员卡斯帕(Johannes Caspar)撰写的客席评论。文章指出，欧洲这些年一直在谈美国政府对欧洲民众隐私数据的监视和侵犯，今后必须也要更加留心来自中国的威胁。

DW.COM

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。

特朗普再度加大对TikTok及其母公司字节跳动施压。这位美国总统签署行政令，要求字节跳动在90天内销毁其手中的美国用户数据，并从TikTok撤资。 此外，他还称，正在考虑是否也禁止阿里巴巴等中企在美运作。

抖音海外版TikTok正处在风口浪尖。被一些德国批评的声音称为“变傻利器”的TikTok在德国也有许多用户，尤其是年轻人。其中人气最旺的是一位摩洛哥裔小哥。他成功的秘诀是什么呢？

最新消息显示，在美国被禁的TikTok（抖音国际版）把德国的法兰克福作为移师美国以外的一个选项。但根据德国和欧洲目前的法律，TikTok可能在这里面对与美国类似的命运吗？德国之声带来德国IT法专家拉特（Michael Rath）的解读。

美国总统特朗普下令禁止与TikTok和微信交易。计算机科学专家对德国之声表示，各国的社交媒体APP都会收集用户数据，中国问题的关键不是数据的收集和是否被提交给政府，而在于政府公信力。

"长期以来，欧洲一直在深入讨论数据被传输往美国是否可靠的问题。根据斯诺登的爆料，美国国家安全局等机关的情报行为超越了限度，这导致了公众对美国政府的信任度急剧降低。根据欧洲法院的两项引人关注的判决，美国至今没有对其情报机关侵犯外国民众数据的行为形成有效制约。欧盟的数据被输往美国，在欧洲人心里投下了一个前所未有的巨大问号。"

"可是，数据保护问题不能被简化为美国的问题。保护民众的隐私数据、尤其是防止被别国侵犯，这是欧盟的基本职责。如果无法有效保护数据不受政府的侵犯，这些数据就不应该流向那些国家。而在面对中国时，欧洲人在数据保护方面还有很多弥补性工作要做。"

文章指出，多年来，欧盟当局一直密切关注美国方面的相关行为，但是面对现在同样开始挺进欧洲市场的中国企业，欧洲人却缺乏相关的经验。作者注意到，来自中国的Tiktok近期已经宣布将把欧洲总部设立在爱尔兰。他认为，鉴于许多跨国互联网巨头都把欧洲总部设于爱尔兰，Tiktok进驻将进一步加大当地本已不堪重负的数据保护部门的工作压力。

"而且，中国企业需要服从于中国的社会主义政权，因此中国的国家情报机关可以直接获取数据。尽管美国的'棱镜门'等项目或者法案也允许国家机关获取美国企业的数据，但是公众至少已经就来自美国的数据保护问题展开了广泛讨论。在一党专政下的中国企业则受国家掌控，面对国家机关，它们并没有市场经济自主地位，几乎不会以保护用户数据为由拒绝国家情报机关或者安全机关调用数据。同时，中国还在系统性地运用数字化科技，以史无前例的方式对本国民众进行全面监视。"

作者因此呼吁，面对来自中国的企业，欧洲必须具备同样的批判性，不应只把眼光集中在美国政府侵犯欧洲民众隐私之上。

Deutschland Sindelfingen | Coronavirus | Autoproduktion (Getty Images/M. Hangst)

德国汽车产业的兴衰高度取决于中国市场

德国西南部是汽车产业云集的地区。弗赖堡出版的《巴登报》以"变化取决于中国"为题刊发社论，指出德国汽车产业的衰退于中国市场的形势息息相关。

"2017年，汽车厂商的日子还一切如常，全球汽车年销量高达9500万辆，且呈现逐年增长。没有人会以为这种好日子会有结束的一天，中国等迅速致富的国家对汽车的需求量一直在增长。"

"但是今天，这种乐观早已不见影踪。2019年，汽车销量比巅峰期的2017年下降了400万辆。而在今年，新冠疫情将进一步压低销量。根据专家的估测，全球汽车市场要到2023年才有可能恢复到疫情前的水平。"

"这波衰退主要是因为中国。中国是各大汽车厂商当今最重要的销售市场，那里的销量从2017年的2900万辆下跌到2019年的2580万辆。这一趋势的原因包括该地区的下行经济趋势、政府降低补贴、削减高额负债等。"

文章在盘点了德国西南地区汽车产业的裁员、节约、改革等一系列举措后，接着指出，只要能研发出独特的关键技术，眼下的困难都只是暂时的。"至少现在已经渡过了谷底：在中国，汽车销量开始出人意料地重新强劲增长，德国产业界目前也感受到了这一点。在新冠疫情时代，相比公共交通，许多中国人更倾向于自己开车出行。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    盈利大降

    盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    降幅20%

    戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    停摆结束后

    停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    首批恢复

    轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    重返流水线

    大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    大众总部

    位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    储备金缩水

    法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    匹配健康保护措施的复工计划

    雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    危机中心

    长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。


观看视频 01:33

沃尔夫斯堡汽车城：新冠来袭 大众关厂

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild TikTok Logo

字节跳动正式起诉美国政府 23.08.2020

面对特朗普政府的打压，抖音海外版Tik Tok的母公司字节跳动宣布正式起诉美国政府。同时一个自称美国微信用户民间组织也向特朗普政府发起了诉讼。在中国官媒广泛予以关注的同时，民众反应却出乎意料。

Tik Tok

特朗普扬言禁TikTok 微软有意收购 01.08.2020

美国总统特朗普表示将禁止TikTok在美国的业务。而此前曾有消息传出，特朗普政府计划下令要求字节跳动公司出售Tiktok，而微软则有意收购该应用程序。

Symbolfoto Social-Media auf einem Smartphone

中国收紧“限韩令”？韩星抖音帐号被封 17.07.2020

多名韩流明星在中国的抖音帐号本周被封锁，Rain、TWICE、Mamaoo和泫雅的帐号都遭波及。韩国媒体监管机构日前刚对抖音海外版TikTok开罚，美国也扬言可能禁止TikTok等中国社媒。

广告