德语媒体：关键在于中国

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧盟必须保护公民数据不受政府侵犯"为题，刊发了一篇由汉堡州政府数据保护专员卡斯帕(Johannes Caspar)撰写的客席评论。文章指出，欧洲这些年一直在谈美国政府对欧洲民众隐私数据的监视和侵犯，今后必须也要更加留心来自中国的威胁。

"长期以来，欧洲一直在深入讨论数据被传输往美国是否可靠的问题。根据斯诺登的爆料，美国国家安全局等机关的情报行为超越了限度，这导致了公众对美国政府的信任度急剧降低。根据欧洲法院的两项引人关注的判决，美国至今没有对其情报机关侵犯外国民众数据的行为形成有效制约。欧盟的数据被输往美国，在欧洲人心里投下了一个前所未有的巨大问号。"

"可是，数据保护问题不能被简化为美国的问题。保护民众的隐私数据、尤其是防止被别国侵犯，这是欧盟的基本职责。如果无法有效保护数据不受政府的侵犯，这些数据就不应该流向那些国家。而在面对中国时，欧洲人在数据保护方面还有很多弥补性工作要做。"

文章指出，多年来，欧盟当局一直密切关注美国方面的相关行为，但是面对现在同样开始挺进欧洲市场的中国企业，欧洲人却缺乏相关的经验。作者注意到，来自中国的Tiktok近期已经宣布将把欧洲总部设立在爱尔兰。他认为，鉴于许多跨国互联网巨头都把欧洲总部设于爱尔兰，Tiktok进驻将进一步加大当地本已不堪重负的数据保护部门的工作压力。

"而且，中国企业需要服从于中国的社会主义政权，因此中国的国家情报机关可以直接获取数据。尽管美国的'棱镜门'等项目或者法案也允许国家机关获取美国企业的数据，但是公众至少已经就来自美国的数据保护问题展开了广泛讨论。在一党专政下的中国企业则受国家掌控，面对国家机关，它们并没有市场经济自主地位，几乎不会以保护用户数据为由拒绝国家情报机关或者安全机关调用数据。同时，中国还在系统性地运用数字化科技，以史无前例的方式对本国民众进行全面监视。"

作者因此呼吁，面对来自中国的企业，欧洲必须具备同样的批判性，不应只把眼光集中在美国政府侵犯欧洲民众隐私之上。

德国汽车产业的兴衰高度取决于中国市场

德国西南部是汽车产业云集的地区。弗赖堡出版的《巴登报》以"变化取决于中国"为题刊发社论，指出德国汽车产业的衰退于中国市场的形势息息相关。

"2017年，汽车厂商的日子还一切如常，全球汽车年销量高达9500万辆，且呈现逐年增长。没有人会以为这种好日子会有结束的一天，中国等迅速致富的国家对汽车的需求量一直在增长。"

"但是今天，这种乐观早已不见影踪。2019年，汽车销量比巅峰期的2017年下降了400万辆。而在今年，新冠疫情将进一步压低销量。根据专家的估测，全球汽车市场要到2023年才有可能恢复到疫情前的水平。"

"这波衰退主要是因为中国。中国是各大汽车厂商当今最重要的销售市场，那里的销量从2017年的2900万辆下跌到2019年的2580万辆。这一趋势的原因包括该地区的下行经济趋势、政府降低补贴、削减高额负债等。"

文章在盘点了德国西南地区汽车产业的裁员、节约、改革等一系列举措后，接着指出，只要能研发出独特的关键技术，眼下的困难都只是暂时的。"至少现在已经渡过了谷底：在中国，汽车销量开始出人意料地重新强劲增长，德国产业界目前也感受到了这一点。在新冠疫情时代，相比公共交通，许多中国人更倾向于自己开车出行。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 盈利大降 盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 降幅20% 戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 停摆结束后 停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 首批恢复 轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 重返流水线 大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 大众总部 位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 储备金缩水 法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 匹配健康保护措施的复工计划 雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 危机中心 长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。



观看视频 01:33 分享 沃尔夫斯堡汽车城：新冠来袭 大众关厂 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3Zedt 沃尔夫斯堡汽车城：新冠来袭 大众关厂

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。