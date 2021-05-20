德语媒体：共同抗衡中国

（德国之声中文网）拜登就任美国总统以来，“美国优先”的基调虽然没有发生变化，但在欧美贸易争执的一些具体问题上，华盛顿还是出现了松动的迹象。《法兰克福汇报》的报道指出，目前布鲁塞尔和华盛顿正在就特朗普时代对欧洲钢铁及铝产品施加的惩罚性关税进行谈判，拜登还放弃了对北溪二号油气项目的制裁威胁。这篇题为《共同抗击中国》的文章写道：

“这一切都是有代价的，无论是布鲁塞尔和柏林对此都心知肚明。拜登需要盟友和他共同奔赴对他更为重要的前线：抗衡中国。如果说特朗普是毫无选择地四面树敌，那么拜登则是集中精力应对核心目标。有鉴于此，周四欧盟贸易部长会议召开之际，德国经济部长阿尔特迈尔特别强调，欧洲人会紧握美国新政府伸出的双手，促成国际贸易政策领域的安定和谐。他说：‘现在已经出现了新气象，欧盟也会为促成开放市场贡献力量。’

欧盟议会周四以压倒多数通过了搁置欧中投资协议的决议案，这一步骤想必对拜登也至关重要。去年年底，也就是拜登就职总统数天前，欧中双方达成的该项协定令华盛顿极为不满。现在，欧盟议会提出了先决条件，即北京政府必须收回今年三月对数名欧盟议员和研究人员发出的制裁令。”

事实上，早在欧盟议会搁置欧中投资协议之前，该协定在欧盟委员会、欧盟议会以及各成员国之间就已引起了广泛的争议。文章接着写道：

“就欧中投资协定所引发的争执也显示出，欧盟和美国携手应对中国并不是一件容易的事情。德国总理默克尔此前曾多次强调，欧盟不能成为（中美冲突）中的筹码。今年一月，拜登就职总统之际，默克尔就曾说过：‘如果说，这里是美国，这里是中国，每个人都要选边站，那这可绝不是欧洲自信的表现。’周四，美国取消了就北溪二号的制裁计划之后，默克尔在柏林表示，德国将会在七国集团中讨论共同应对中国的问题，但她同时也强调，德国同中国的‘经济联络极为密切’。

一些贸易问题专家也持同样的观点，如基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（ Gabriel Felbermayr）就发出警告称，欧美双方的经济利益并不相同，欧洲不应被美国所挟制绑架，更不应同中国脱钩。毕竟德国经济高度依赖对中国的出口。但与此同时，欧洲也需要一个强有力的伙伴，以共同促成全球贸易的公平环境。欧盟贸易部长会议之际，德国工业联合会也发表声明称：‘欧盟的目标必须是在同中国以及其他新兴经济体的竞争中，拥有公平公正的竞争环境。’不过，德国经济研究所的贸易问题专家马蒂斯（ Jürgen Matthes）也表示，在中美抗争中，欧洲如果想偏安一隅独善其身，也将很难从中受益。”

历时数年的欧美贸易争端，近来出现了一系列缓解的信号。《法兰克福汇报》发表评论称，欧洲人应当对拜登伸出的橄榄枝有所警惕。这篇题为《拜登的要价》的评论写道：

“有一点德国人和欧洲人必须要清楚。欧美关系的缓和也是要付出代价的。在同中国争夺全球政治和经济霸主地位的抗争中，拜登要求欧洲人站在美国一方。特朗普的下台并不意味着贸易战的结束。拜登只是集中了火力而已。这对德国来说，意味着双重意义的风险。一方面，中国对德国经济的重要性要远远超过中国对美国经济的重要性，德国可能蒙受的损失自然也比美国大得多。另一方面，在同中国的抗争中，贸易政策偏离多边主义路线的风险也变得越来越大。有鉴于此，德国经济部长阿尔特迈尔在回应拜登的‘善意’时，还是应当格外小心，以免陷入满盘皆输的尴尬。”

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