德语媒体：共产党为什么不应该干掉私营经济？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论《习近平的控制狂正在威胁他的成就》（Xi Jinpings Kontrollwut gefährdet seine Erfolge）。评论指出，2012年习近平掌权以来开始重拳打击贪腐。这一行动即见成效，官僚机构开始全面提高工作效率。中国在世界银行营商便利度指数(Ease of Doing Business Index)排名也从2018年的第78位上升到现在的第31位。在上海，现在开办一家新企业需要9天时间办理各种手续，经合组织的平均水平是9.2天。

评论写道：“根据习近平的想法，党及其权力机构必须控制经济生活的所有领域。无论是国有企业还是私营企业，他们都必须使自己的活动与党的想法和计划保持一致。在习近平看来，党就像中国经济宇宙中闪耀的一颗恒星。”

评论指出，“迄今为止的成功似乎证明了习近平和他的战略是正确的。中国超越美国成为世界上最大的经济体可能只是几年后的事情了。中国已经是一些重要技术的全球领导者，如人工智能和卫星导航，而且北京现在正在为越来越多的技术制定全球标准。中国的太空项目也几乎与美国并驾齐驱，而且该国近年来在军事技术方面取得了巨大进步……”

“习近平似乎坚定地相信，西方正处于不可逆转的衰落之中。他越来越确信，到2049年——中华人民共和国成立100周年之际——中国将在经济上、技术上、军事上和政治上都成为世界头号强国。大改革家邓小平的时代已经过去了，他曾敦促人们韬光养晦，保持谨慎和谦逊。习近平绝对的独裁统治每多持续一天，北京权力机构中向他指出中国经济中无法忽视的赤字问题的人数就会减少一些。习近平显然毫不动摇地认为，中国由党绝对控制和管理经济的制度优于西方"三权分立"下拥有通过独立机构完成的内在纠偏机制的自由主义经济体系。这就是为什么他继续扩大党的首要地位。但是，党现在对中国成功的私营公司的大规模干预很可能在中期内影响到经济增长”。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



文章写道，“当私营企业家变得过于成功，变得太流行、太有影响力，那会发生什么呢？科技公司阿里巴巴和字节跳动的创始人马云和张一鸣都已经亲身体会到了。他们退出了自己的公司，退出了公众的视线，外界猜测应该是受到了党的强硬压力——木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。 但是，在来之不易的巨大创业成功之后最终却会被边缘化的前景当然不可能鼓励年轻的创业者拥有活力、勇气、雄心和创业精神”。

评论最后指出：“通往经济成功的道路可能有不同种，中国当然必须找到自己的道路。但是，即使在中国共产党成立100年后，关键问题也不是国有投资者掌控的国家体制有多成熟。缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的。 ”

德国《商报》发表题为《一切尽在掌握之中》（Alles unter Kontrolle）的文章也分析认为，中国国进民退的做法可能会给国民经济带来致命后果。文章引述德国特里尔大学中国政治学教授韩博天（Sebastian Heilmann）的看法指出，越来越多的政治限制和干预可能"成为中国发展活力的主要绊脚石”。

墨卡托中国研究中心的政治学者何青山(Nis Grünberg)表示，从长远来看，最大的危险是（中国经济）上层阶层普遍失去经济机会。他说：“如果党失去了商界精英的支持，就会制造出拥有强大资源的对手，而商界和政治精英之间的联盟是政权稳定的核心。”

文章指出中国社会现在同样还面对地方举债过高、人口老龄化趋势明显以及地缘政治局势紧张等诸多问题。文章最后写道：“所有这些摆在党面前的问题和挑战，都不会在7月1日这天被听到或者被看见。 持不同政见者被要求离开这座正在欢庆的城市。中国科技公司的审查人员被指示删除互联网上所有对党庆纪念日发表的任何负面评论。 而官方媒体该做的正是他们一贯都在做的事情：传播欢庆的消息。”

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