德语媒体：全面掌权就得全面担责

(德国之声中文网）《南德意志报》撰文指出，习近平上台以来，逐步将党政军大权独揽一身，而一旦出现危机，高度集中的权力也会使习近平的处境变得更加危险。这篇题为《全面掌权也意味着全面担责》的文章写道:

"本周一，带着口罩的中共总书记习近平参观了北京的疫情防控中心。此前，这位中国最高领导人已多日未曾公开露面。经常以整个头版篇幅报道习近平行踪的《人民日报》也一反常态，居然连续一周没有刊登有关习的报道。曾连续四分钟播放党政官员为习近平热烈鼓掌画面的央视新闻联播中，这位总书记也消失得无影无踪。过去几天来，中国社交媒体里，不断有人探听'总书记去哪里了？'，当然这类问题也会立即遭到删除。

新型冠状病毒疫情的爆发，想必令中国党和国家领导人习近平陷入了他上台以来最严重的政治危机。作为中国最高领导人，习近平将大权独揽一身的程度只有当年的毛泽东可以相提并论。党内的反对者大都被他打入冷宫。取消领导人任期限制使他有了终身执政的可能性，而对领导人任期做出限制，本来是中共从毛泽东个人独裁时期吸取的政治教训。然而，权力高度集中到一个人身上，也使得这场危机对习近平构成了更大的风险。毕竟，一旦出现问题，全面掌权者也就要承担全部的责任。"

文章写道，在控制疫情蔓延的努力中，集中关押维吾尔穆斯林的"新疆模式"正在被广泛运用于中国许多地区。但专家们对这种方式能否尽快有效地制止疫情仍提出质疑。文章写道：

"为了避免令总书记的形象受到损害，当局正在努力将防控疫情不力的责任转嫁于地方政府。处于封锁状态下的湖北省已经有数百名官员遭罢免。但是，疫情持续越久，就越难以将责任全部归咎于地方官员。作为总书记的习近平派遣总理李克强前往武汉，也可以被解读为，这位在北京被长期架空的第二号人物必要情况下必须承担全部责任。

与此同时，官方媒体也提高了批评外国势力的声调。所有批评隐瞒疫情是中国政治体制弊端的西方媒体，都成了攻击的对象。事实上，数百万中国网民近日来也对中国政体提出了同样的批评。官方媒体指责'敌对势力'，试图利用武汉疫情遏制中国的崛起。"

《法兰克福汇报》社评认为，疫情虽然使中国领导人习近平招致批评，但同样也可能成为他的机遇。评论写道：

"要求习近平下台的呼声，不仅出现在外国媒体，也同样出现在中国的中产阶级当中。但是，期望习近平下台，现在还为时过早。一旦疫情在今后数月内得到控制，这场危机甚至会使领导人的地位得到进一步加强。因为，习近平可以以此证明，只有中国共产党才能保障国家的未来。他甚至还可以以此为理由，进一步扩展共产党对社会和经济的全面监控。加强监控的政权想必不会在国际社会得到广泛认可，而只能为那些中国的批评者提供更充足的论据。毕竟一个独裁者是无法成为可靠伙伴的。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点