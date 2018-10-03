德语媒体：全面发动冷战？还是见好就收？

(德国之声中文网) 苏黎世出版的瑞士《金融经济报》以"中国的关税乱局"为题，刊发由哈佛大学经济学家费尔德斯坦教授(Martin S. Feldstein)撰写的客席评论。文章指出，华盛顿方面必须向中国明确表示，只要中方停止掠夺美国的技术，美方就会取消加征关税之措施。

"美国为什么要加征关税？这很难说清楚。美国政府至今没有明确指出这样做的目的究竟是什么。造成这一局面的原因之一就是：多名美国政府高官都在试图影响美国对华政策。其中包括财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)、美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)、负责贸易与产业政策的总统助理纳瓦罗(Peter Navarro)、商务部长罗斯(Wilbur Ross)。"

文章接着指出，美国已经在今年初向世贸组织申诉，指控中国违反了规则，强制外国企业向中方合作伙伴转让技术。但是美国却没有等候世贸组织的回音，而是径直对中国加征关税，同时也没有表示会在中国取消强制技术转让后停止加征关税。

"而中国政府则称，中方的政策是明确的：美国企业只有在提供技术的情况下才会被允许进入中国市场。但是这种做法被世贸组织明确禁止，其他国家也没有这么干过。最近，中国国家主席习近平则宣布，今后，外资企业可以在不进行技术转让的情况下进入中国的汽车产业。"

作者随后结合近期停滞不前的美中贸易谈判，进一步写道："我认为，华盛顿的决策者必须明确向中国表示，一旦中国停止掠夺美国企业的技术，美方就会取消加征关税措施。这里的掠夺包括强制技术转让以及直接的网络间谍等非法措施。"

"特朗普等人认为，美国可以赢得针对中国的关税战争，因为中国向美国的出口额是美国向中国出口额的4倍。而且，中国经济对出口贸易的依赖程度要远高于美国经济。"

"对于美国消费者以及需要使用中国产品的美国企业而言，关税确实是某种程度上的税收。美国人需要为中国进口产品涨价而承担的损失，但相对于其实际收入而言，只占很小的比例。……而且，美国人还可以将部分订单转移到其他国家或者美国本土企业，这还将进一步减小实际的损失。"

"简而言之，假如美国的目标是促使中国停止掠夺美国技术，那么加征关税措施对美国造成的成本相对而言就并不算大。白宫应该明确表示这就是美国政策之目标，并且宣布只要中国遵守了世贸组织的规定，美方就将取消加征关税措施。"

汉堡出版的德国《时代周报》网站则刊登了一篇由其退休总编索默尔撰写的专栏评论。文章以"通往战争的道路"为题，认为美国实际上已经向中国宣布开打一场新的冷战。

"此前，在与北京的经贸谈判中，美国代表要求中国放弃雄心勃勃的'中国制造2025'产业规划。这相当于要求北京不仅仅停止强制技术转让、大肆掠夺知识产权的行为，还必须要放弃其现代化进程。这更让人产生了一种印象，即美中两国并不仅仅围绕关税问题产生了争端，而是在争夺21世纪科技以及国际政治之主导权。关税战的背后是贸易战，贸易战的背后则明显是修昔底德陷阱：既有霸主与崛起新秀之间的危机四伏的较量。"

"中国与美国都是强国，它们有着巨大的经济实力、军事实力，掌握有核武器，各自都有主导世界的雄心。这是21世纪最为重要的双边关系。双方也许都不想要战争，但是这并不意味着两国不会盲目地踏入修昔底德陷阱。"

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