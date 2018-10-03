 德语媒体：全面发动冷战？还是见好就收？ | 媒体看中国 | DW | 09.10.2018

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德语媒体：全面发动冷战？还是见好就收？

美国发动对华贸易战，到底图个啥？白宫是否应该见好就收？新兴大国与既有霸主之间，是否必然会出现一场惨烈的对抗？周二出版的德语报刊评论版，关注了这些话题。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (picture-alliance/dpa/A. Wong)

(德国之声中文网) 苏黎世出版的瑞士《金融经济报》以"中国的关税乱局"为题，刊发由哈佛大学经济学家费尔德斯坦教授(Martin S. Feldstein)撰写的客席评论。文章指出，华盛顿方面必须向中国明确表示，只要中方停止掠夺美国的技术，美方就会取消加征关税之措施。

"美国为什么要加征关税？这很难说清楚。美国政府至今没有明确指出这样做的目的究竟是什么。造成这一局面的原因之一就是：多名美国政府高官都在试图影响美国对华政策。其中包括财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)、美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)、负责贸易与产业政策的总统助理纳瓦罗(Peter Navarro)、商务部长罗斯(Wilbur Ross)。"

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过去数月，一些食品、电子产品价格有所上升。尽管美国消费者的日常生活尚未受到多大影响，但如果加征关税的范围进一步扩大，痛感或将更为明显。 (09.10.2018)

中美贸易战愈演愈烈。有经济学者认为，历史总是惊人的相似，19世纪时俾斯麦就曾主张保护主义和经济计划。这两个大国现在与一战前的德英关系有着不少共同之处，历史仿佛一面镜子，人们应该看看过去，思考未来。 (09.10.2018)

中美之间的贸易战，到底谁是赢家？谁是输家？这是一个众说纷纭的问题。而现在，国际货币基金组织从宏观经济角度给出了一个答案：都是输家，但是中国会比美国输得更惨。 (09.10.2018)

美中贸易冲突方兴未艾之际，中国对美国的外贸顺差继续攀升，再创新纪录。该数字有可能为美国总统特朗普的对华惩罚关税政策起推波助澜的作用。 (06.10.2018)

美中两国目前正不断抬高关税，导致贸易冲突升级，并已波及政治等其他领域。而美国商务部长罗斯在接受路透社采访时，直言要联合欧、日，结成共同阵线。 (06.10.2018)

文章接着指出，美国已经在今年初向世贸组织申诉，指控中国违反了规则，强制外国企业向中方合作伙伴转让技术。但是美国却没有等候世贸组织的回音，而是径直对中国加征关税，同时也没有表示会在中国取消强制技术转让后停止加征关税。

"而中国政府则称，中方的政策是明确的：美国企业只有在提供技术的情况下才会被允许进入中国市场。但是这种做法被世贸组织明确禁止，其他国家也没有这么干过。最近，中国国家主席习近平则宣布，今后，外资企业可以在不进行技术转让的情况下进入中国的汽车产业。"

作者随后结合近期停滞不前的美中贸易谈判，进一步写道："我认为，华盛顿的决策者必须明确向中国表示，一旦中国停止掠夺美国企业的技术，美方就会取消加征关税措施。这里的掠夺包括强制技术转让以及直接的网络间谍等非法措施。"

"特朗普等人认为，美国可以赢得针对中国的关税战争，因为中国向美国的出口额是美国向中国出口额的4倍。而且，中国经济对出口贸易的依赖程度要远高于美国经济。"

"对于美国消费者以及需要使用中国产品的美国企业而言，关税确实是某种程度上的税收。美国人需要为中国进口产品涨价而承担的损失，但相对于其实际收入而言，只占很小的比例。……而且，美国人还可以将部分订单转移到其他国家或者美国本土企业，这还将进一步减小实际的损失。"

"简而言之，假如美国的目标是促使中国停止掠夺美国技术，那么加征关税措施对美国造成的成本相对而言就并不算大。白宫应该明确表示这就是美国政策之目标，并且宣布只要中国遵守了世贸组织的规定，美方就将取消加征关税措施。"

Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

美国谈判代表还曾要求中国放弃其产业升级的“中国制造2025”规划

汉堡出版的德国《时代周报》网站则刊登了一篇由其退休总编索默尔撰写的专栏评论。文章以"通往战争的道路"为题，认为美国实际上已经向中国宣布开打一场新的冷战。

"此前，在与北京的经贸谈判中，美国代表要求中国放弃雄心勃勃的'中国制造2025'产业规划。这相当于要求北京不仅仅停止强制技术转让、大肆掠夺知识产权的行为，还必须要放弃其现代化进程。这更让人产生了一种印象，即美中两国并不仅仅围绕关税问题产生了争端，而是在争夺21世纪科技以及国际政治之主导权。关税战的背后是贸易战，贸易战的背后则明显是修昔底德陷阱：既有霸主与崛起新秀之间的危机四伏的较量。"

"中国与美国都是强国，它们有着巨大的经济实力、军事实力，掌握有核武器，各自都有主导世界的雄心。这是21世纪最为重要的双边关系。双方也许都不想要战争，但是这并不意味着两国不会盲目地踏入修昔底德陷阱。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

FuW: Der chinesische Zollschlamassel

金融经济报

ZEIT: Auf dem Kriegspfad

时代周报

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