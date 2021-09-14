德语媒体：”全球门户“抗衡”一带一路”

（德国之声中文网）德国《商报》以“冯德莱恩的丝绸之路”为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力，评论强调，欧委会早就应该这样做了，但现在还不算太迟。

文中提到，“欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在她的‘欧盟2021年度咨文’演讲中宣布的 ‘全球门户’ 是欧盟最重要的外交政策举措之一。在未来，欧洲希望奉行以战略利益为导向的基础设施政策，这是对中国一带一路的回答。”尽管这个时间点有点晚了，但还不算太晚，布鲁塞尔已经醒了。

文章继续写到，“现在是敢于将目光投向欧洲以外地方的时候了，世界已经跨进一个新的体制性竞争的门槛。民主国家正在受到压力，专制者似乎正在上行。如果抱着‘不是欧洲的问题’ 这种想法，将是一个致命的错误。像中华人民共和国这样的独裁大国崛起所带来的危害，决不仅殃及美国的全球霸主地位，它也影响到欧盟支持的自由和市场经济的价值基础。”

“这也同一带一路有不无关系。中国政府有针对性地利用经济援助来获得影响力。在亚洲、拉丁美洲、非洲以及欧洲等地，北京为公路、港口、火车线路、数据电缆和发电厂提供资金，其中有迫切需要的贸易网络，也有腐败统治者的威望工程。中国注重的不是经济上的奖励，而是战略上的收获：传播威权价值观，扩大自己的权力范围。通过具有中国特色的贸易达到转变。”

文章结尾指出，“冯德莱恩提出的‘全球门户’将在兑现她的’地缘政治的欧委会’的承诺方面发挥决定性作用。欧盟拥有建立基础设施伙伴关系和击退中国影响所需的一切资源。它只是要有诚意，开始去使用这些资源。”

德国《日报》以“对于骨牌效应的担忧”为题，刊发评论提到，在中国，对房地产巨头恒大破产的担忧正在增加，而该集团已经积累了巨大的债务。

文章开头提到，“跟恒大在几年前的迅速崛起时相比，现在恒大的衰落显得更加壮观。62岁的创始人许家印曾被认为是全国最富有的人之一，他受到政治精英的追捧，甚至在全国人民代表大会上发表演讲。这也难怪，因为他对中国建筑热潮的兴起不无关系，而这种热潮作为基本动力继续推动着中国经济。恒大在280多个城市留下了它的印记，拥有壮观的住宅和办公大楼群，是中华人民共和国最大的私营企业之一。”

文章继续写到，“但是恒大不能再指望政府的保护伞了，这个中国第二大房地产集团目前有约3000亿美元的亏损。如果破产，它将会给整个行业带来巨大的冲击。中国的金融机构可能也会密切关注其他大客户，以避免被欠下更多的钱。因此，相当多建筑业的公司可能很快就会发现自己陷入困境。”

“房地产行业如此过热，主要是因为大多数中国人认为它是唯一稳定的投资，没有其他选择。货币本身因通货膨胀而不断贬值，即使是最大的公司的股价也像过山车一样波动，而且由于严格的资本控制，中国人不被允许在国外投资。因此，每个有能力的人都用他们的储蓄买房--不管住房红利是多么的微不足道，甚至是负数。”

文章在结尾指出，“最后的致命一击可能来自政府本身。今年年初，政府大幅收紧了公司的债务限额。而就在最近，监管部门几乎是在毫无征兆的情况下为公司发布了几条关于借款和房地产购买的补充规定。这些措施当然是善意的，甚至是必要的。但是，正如经常发生的那样，它们一夜之间不约而同地来了。市场的反应不足为奇，恒大股价跌破新低，“越来越有可能的是，政府将很快进行干预并拆散该公司，以防止出现全市场的恐慌。否则，恒大最终可能会成为相当于中国的雷曼兄弟。 ”

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