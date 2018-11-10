德语媒体:全球第一大经济体的宝座，中国来了!

（德国之声中文网）"中国让人感到害怕--不仅是俄亥俄州和密歇根州工业行业的特朗普选民们，连德国各界的高层也对中国感到担忧。" 《时代周报》（Die Zeit）本周四发表的一篇文章开头这样写道。这种说法的根据是什么呢？根据阿伦斯巴赫研究所的调查结果，德国商界、政界和行政机构高层中，大约70%的人对北京逐渐扩大的影响感到担忧，超过一半人希望德国要保护本土敏感技术企业，阿伦斯巴赫研究所受经济杂志《资本》（Capital）和《法兰克福汇报》委托进行了这项调查。

特里尔大学政治学者韩博天（Sebastian Heilmann）分析了这种担忧的理由，这些人担心，中国会通过大型计划和政府扶持赶超德国，数字化这个领域可以清楚地看到这点，智能手机支付早已成为中国人生活的一部分，而德国呢？韩博天说："太慢，太迟缓。" 德国商界难免不为此感到害怕和担忧。

文章指出，虽然中国经济增长现在出现萎缩，汽车销量下滑以及中产阶级消费疲弱，但这都不能造成严重的后果："零售业继续以每年9％的速度增长。特朗普的惩罚性关税也不能给出口率带来沉重打击，因为人民币汇率走低抵消了美国进口商的成本。就算特朗普将关税提到25%，给中国带来的影响还是有限的。"

题目为"这个市场能够做到"（Der Markt macht's）的文章接着写道："看起来，没有什么能够阻止中国走向头号经济强国的宝座。不过，中国特色的国家资本主义是否要好于其它模式，仅仅是看处在世界第几位是不够的。中国的人口是美国的四倍，在1820年之前，曾经是世界上最大的经济体。很快，北京再次能拿到这个头衔。"

根据预计，中国在2028年就能赶超美国成为全球头号经济体，但这还不够，共产党的计划是，2049年中国将成为一个工业国家："最早在那个时候，中国可以抱有达到西方生活水平的希望。目前全球人均GDP排名中，中国名列第80。"

联合作者Uwe Jean Heuser和 Xifan Yang指出，距离还是不小的，更糟糕的是，技术的进步不会像前几年那样推动增长："国家还是斥巨资扶持国企和钢铁，煤炭和水泥等老行业。国有银行基本上没有竞争对手。 这些都无助于生产力的增长。"

文章最后指出："机器仍在运转--运营成本高昂。邓小平改革开放40年之后，这个模式已经到达了极限。现在中国需要一个新的增长方案，才不会像前低工资国家一样在赶超的路上停滞不前。"

再造数字独裁

中国还有另一种让西方人感到害怕的发展。瑞士出版的《新苏黎世报》关注数字化技术在中国人生活中的普及，及其如何被当局利用，以实现全民监控。"凭借数字专制主义和长期规划，中国的执政党希望建立一套新的世界和社会秩序。"

文章首先介绍了很多中国人日常生活中不可或缺的一种工具--微信。这种应用程序几乎可以帮你做所有的事：购物付款、买菜、订票、租车，甚至乞丐都用微信收钱。不过对每一笔交易，国家安全部门也了如指掌。文章写道："微信让贪图舒适的公民美梦成真。每次购物付款都要费力地搜寻现金的时代一去不复返了。但微信也让一个数字监控国家的梦想成真，正如汉学家、《南德意志报》和《每日汇报》的长年驻华记者马凯（Kai Strittmatter）在他的新书《再造独裁》（Die Neuerfindung der Diktatur）里所写的那样。这不仅事关现金流支付。结合最先进的、有自主学习能力的面部和语音识别软件，以及无所不在的互联网监控，尤其是对社交媒体的监控，一个包罗万象的数字之'自我'诞生了，这个'我'的数据，国家随时随刻都可以毫不受限地攫取。

想躲藏起来，是不可能的。遍布全国的据估计将近1.8亿个监控摄像头让人无处遁身。按照计划，到2020年摄像头的数量将升至6亿个，相当于每两个中国人就对应一台摄像机。"

作者认为，"这种中国特色的数字独裁并不只是无伤大雅的游戏"，公民的一举一动都逃不过当局的眼睛。"所有这些信息，加上在所谓社会信用体系框架下被公开示众的工具，让监控滴水不漏。如马凯所指出的，中央的目标是，尽早识别出'非正常举动'，予以制止，以实现社会'和谐'。为了让民众不要提出令人不快的问题，就用商业化和娱乐让老百姓保持好心情。"

叶宣 / 文木 （摘编）

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