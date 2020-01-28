德语媒体：全球化与国际突发公共卫生事件

（德国之声中文网）随着新型冠状病毒从中国扩散到包括德国的多个国家，《商报》（Handelsblatt）记者Jens Koenen撰写的评论，探讨了在全球化的背景下，人们该如何应对类似疫情的迅速传播，以及这次的肺炎疫情会对世界经济造成怎样的影响。

作者注意到，相比2003年最早传出SARS疫情的广东，位于华中地区的武汉的交通联系，尤其是与境外的直接联系并没有那么的发达。尽管如此，这次的疫情却十分迅速地传播到中国以外的多个国家，"这证明了全球的紧密联网。从SARS疫情结束至今，全球化的程度已经大大加强"。

作者举例，很多国际企业都在武汉设有分支机构。"而武汉人又和其它地区的中国人一样，非常热爱旅游。这一点和2002/2003年的情况还大不相同。当时中国经济还刚刚开始进入飞速发展阶段，虽然已经和世界各地进行了很多交流，但是其密集程度远远不及今天。"

疫情之下的武汉变成空城

文章接着写道："虽然现在就预测新型冠状病毒可能造成的影响，还为时过早--但是这种病毒给我们的全球经济造成严重影响的可能性非常高。因为随着全球联系的越来越紧密，我们受到危机打击的风险也越来越高。"

作者拿SARS的案例来进行比较，专家认为2002/2003年非典疫情使得中国经济增长率损失了大约一个百分点，2002年中国的GDP是大约1.5万亿美元。而根据预测，2020年中国的国内生产总值应该能达到15.3万亿左右。

"如果新冠病毒带来的损失程度类似的话，那么按照这个比例去计算，仅仅给中国造成的经济损失就会远远超出SARS。除此之外，在SARS疫情期间，损失最严重的经济行业就是民航业和旅游业。根据国际航空运输协会的估算，非典期间仅仅航空运输业蒙受的损失就在100亿美元左右。"作者认为，即使人们能够在短期内成功抑制住疫情，全球经济所受到的影响也会远远大于2003年。

那么面对全球化给我们带来的这个"副作用"，应该如何去应对呢？"唯一的正解就是，继续改善和加深全球联网的程度。这乍一看好像是个悖论，但是只有世界尽可能早和尽可能多地获得有关一种新型病毒的信息，相关人员才能更好地采取应对措施。更紧密的信息联网，包括利用现代数字技术，都可以有效帮助人们控制病毒疫情，并且尽可能地降低世界经济所受到的负面影响。"

《每日镜报》（Der Tagesspiegel）则刊发了德国哈勒大学生物医学家克库勒（Alexander Kekulé）撰写的专栏文章。作者认为，中国爆发的新型冠状病毒疫情，和2003年的SARS疫情，都应该被视为"国际关注的突发公共卫生事件"。他比较了中国采用威权国家特有的方式封锁多座大城市的做法，美国疾控专家关于"新冠病毒可能会在美扩散"的预测，以及德国有关机构相对"淡定"的态度，提出一个问题："是德国人太愚蠢，还是这个世界上的其他人都太疯狂了？"

这位医学家从几个方面，解释了这次的新冠病毒虽然有了一个新的名字，但其实是相当于2003年的SARS病毒重整盔甲卷土重来。"首先从这次的肺炎是来自和2003年非常相似的病原体，而且症状类似来看，就首先是一个好消息。至少这个世界已经成功遏制过一次这样的疫情。当时的经验教训，可以帮助我们今天去估计和抵御风险。"

另外两个相似之处就是，从一开始就具备可靠的确诊方法，以及肺炎的致死率相对较高。此外作者认为，和2003年非典一样，这次的新冠病毒疫情都应该被世卫组织列为"国际关注的突发公共卫生事件"。"可以猜测的是，世卫组织之所以迟迟犹豫不定，还是为了照顾中国官员的民族自豪感。"

克库勒医生最后写道，还有一个相似之处是令人安慰的："当年的SARS病毒在几个月之后突然消失了，就如同它袭来的时候一样。很有可能是基因注定了在一段时间之后它的威力就会大大削减。如果人类运气好的话，这次的新型病毒可能也会对为害人间自动失去兴趣吧。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点