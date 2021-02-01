德语媒体：全世界最大的宣传秀

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登题为“全世界最大的宣传秀”（ Die größte Propagandashow der Welt）的文章，介绍了农历新年之夜中国央视的春节联欢晚会。今年除夕有10亿观众在电视机前看这场综艺秀。

“并不是因为它有多好看。春节晚会就是一种经典传统。它是中国人过新年的一部分，就像德国人在庆祝跨年时要喝气泡酒一样。每个节目都会在社交媒体上被评头品足。”

作者写道，第一眼看上去，这场晚会是市民气息的生活喜剧和华丽歌舞的混合体，但其实内容充满了政治说教：

“每个节目的背后都有一个政治信息，中国观众一看就明白。这场晚会的政治意义有多大，从一个侧面就可以看出：晚会彩排要通过中国权威最高的25个人之一的首肯——黄坤明是中共中央宣传部长、政治局委员。政治信号始于歌手和主持人的出身。很多人来自新疆、台湾、香港或西藏。传递的信号是，他（她）们都是中华民族幸福大家庭的一员。中国不断以战争威胁台湾、新疆有数十万人被关在拘禁营，这些当然不会出现在节目里。很多台湾演员在中国十分走红，但也会陷入两方阵营的冲突。比如欧阳娜娜去年在春节晚会上唱‘我和我的祖国’，为的是抓住占领中国市场的机会，却因此在台湾饱受敌意。”

作者总结道，春节晚会上，有很多怀旧的因素和好几代人熟悉的老面孔。一个主题是建立家庭，中国现在有越来越多的年轻人保持独身。此外：“‘一带一路’在晚会里特别得到突出，伴随来自非洲、埃及、俄罗斯和阿根廷的舞蹈。然后出场的还有中国航天计划总设计师和‘战胜贫困’的主题。”

跟记者一起看晚会的中国朋友告诉他，媒体已经不允许再使用“贫穷”这个词，而要以“困难”取而代之。记者接着写道：

“过去几天，新闻审查机构的确向各大媒体发了一份相应的指令。习近平2012年承诺，中国不应有人生活在每天的支出合不足1.3欧元的收入水平下。8年来，人们为此付出了巨大的努力。2020年12月，官方宣布目标达成。这并不意味着贫困被消灭了，中国科学家也这样说。但在媒体中，这个词现在成了禁忌。”

“恐惧像一条红线”

《世界报》发表题为“中国惧怕新的疫情爆发”（Chinas Angst vor einem neuen Ausbruch）的报道，介绍中国在农历新年前的防疫政策。文章指出，中国眼下的感染数超低，四千万人已接种了疫苗，社会生活几乎恢复了正常，但当局仍然十分紧张，为防止出现新一波疫情，推出严苛的措施。作者介绍了春运返乡期间对国民的种种限制后写道：

“对发生第二波疫情的恐惧如同一条红线贯穿了中国整个抗疫策略。自2020年3月起，中国就实际上关闭了边界，签证只对极少数例外者发放。依不同地区的规定，入境者必须进行2到4周的隔离，并作多次新冠病毒的核酸及抗体检测。《南德意志报》近日报道，甚至有人虽检测结果呈阴性，却仍被强制隔离数周，被迫一而再、再而三接受检查。报道称有一名德国人自1月中以来一直呆在一家中国医院，他入境时出具了所要求的新冠核酸及抗体阴性检测结果。这名男子据悉曾经感染新冠病毒，但已痊愈。”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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