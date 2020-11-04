德语媒体：党要领导一切 蚂蚁岂能例外？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"蚂蚁金服暂停上市是一场灾难 - 不仅仅是对企业而言"为题，刊发驻华记者Dana Heide撰写的评论指出，原本全球最大规模的IPO演变成全球最大规模的IPO灾难，这暴露出了中国经济环境的根本性问题：不可预测、肆意干预市场的中国政府。

文章注意到，中国当局喊停蚂蚁金服上市，其明面上的理由是监管环境发生了变化，而实际理由则扑朔迷离。"为什么监管部门的喊停来得如此仓促？为什么要对这家企业造成如此大的伤害？是不是因为马云之前抨击了中国金融监管部门？马云要求放松对金融业监管后，中共当局是否必须训诫这位企业创始人？中国政府是不是一定要告诉这位自信的企业家：谁才是能够在中国最后拍板定调的人？"

作者接着写道："蚂蚁金服的支付宝将中国境内的支付业务大范围私有化，从而摆脱了中国当局的直接监管，这一直是中国政府内部强硬派人士的眼中钉，现在，这些强硬派是否占据了上风？或者是那些大型国资银行担心在数字化时代遭到进一步边缘化？"

"造成蚂蚁金服上市被喊停的决定性因素究竟是哪一个，这个问题可能永远也无法厘清。这同样也体现了中国政府的典型做派。正是这个政权追捕批评人士、驱逐外国记者、取缔本土记者独立报道的空间。在习近平治下，凡是被认为不应该流向外界的信息，几乎一丁半点都流不出来。因此，最终将没有人知道，究竟是哪些原因导致蚂蚁金服上市计划被搁置；也没有人会清楚究竟应该怎么做才能避免自己的公司也遭遇同样的命运。"

"但是有一点却是确凿的：上海金融中心的形象受到了巨大损害。多年来，中共当局一直在试图将上海和深圳打造成自由交易金融中心香港之外的新选项。不久前，中国政府的强力干预以及由此引发的大规模抗议危及了香港的金融中心地位，当时，许多亲中国观点就欢呼，作为金融中心的香港反正也不再为中国所需要，内地的上海、深圳交易所则愈发重要。"

北京希望科技企业在国内上市

文章指出，按照中国政府的构想，今后，中国的科技企业应当不再首选去美国上市，而是在中国。而蚂蚁金服本可以实现北京的这一愿望。"但是，暂缓上市一下子让人明白，为什么许多企业一直不愿意只在中国证券市场交易。此次事件再次表明，中共当局已经无法走出其固有的行为模式，几乎一切事务都要为全面控制让路，经济领域也概莫能外。"

"也许，蚂蚁金服的上市只是推迟，而非取消。但是，今后的每一家企业、每一个投资者都会战战兢兢地回想起这一刻：中国当局在最后一刻喊停了全球最大规模的股票上市。"

《慕尼黑信使报》则以"美国其实并没有那么糟"为题，刊发了该报总编Georg Anastasiadis撰写的评论。文章注意到，在经历了整整四年的德美关系低谷后，几乎没有任何一个国家比德国更盼望特朗普败选。

"许多德国政客要么在感叹美国民主的衰败，要么在对自恋的特朗普总统指指点点，仿佛德美关系遭冰冻完全归罪于现任美国总统。他们想得太简单了。在美国，'德国人正在利用我们'已经成为了跨党派共识，狡猾而无所顾忌的特朗普不过是巧妙地利用了美国人的这一情绪而已。而且，这也并非空穴来风：在所谓无私的表象之后，德国人其实也是颇有成就的'交易缔造者'，善于为自己争利益。造成巨大贸易顺差的德国外贸模式，也确实在向国外输出失业。在不公正贸易壁垒问题上，欧盟也绝非洁白无暇。与此同时，柏林还拒绝兑现其分担北约军费之承诺。许多美国人如今将德国视作专门占便宜、搭顺风车的国家，这个国家接受美国斥巨资打造的保护伞，然后转身就去和中国以及俄罗斯大做生意。这种说法也没错到哪里去。"

"北溪2号油气管道工程正面临美国跨党派的反对，因此德美两国之间难以很快达成妥协。但是，默克尔总理依然可以向美国盟友伸出橄榄枝，比如更为努力地去达到北约规定的2%军费支出标准。而在美中全球争霸的竞技场上，拜登、或者美国也有理由期待，德国不向中国卑躬屈膝。"





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