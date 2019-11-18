德语媒体：党的权力架构出现漏洞

（德国之声中文网）周日版《纽约时报》披露了一批多达400页涉及新疆的中共内部文件，其中包括党的总书记习近平2014年要求在新疆建立监控机制和再教育行动的内部讲话。《法兰克福汇报》称，如此海量的内部文件被泄密，显然是中共党内有人对现行新疆政策不满，或希望以此削弱习近平的统治地位。这篇题为《党的权力架构出现漏洞》的文章写道：

纽时获得的24份文件中的内容，可以证明新疆干部队伍中曾有人反对拘押行动。文件显示，莎车县一位名叫王勇智的官员释放了七千多名被关押者。相关文件记录了调查处置这名官员的经过。另一份文件则包含他'坦白'的内容，不排除相关供词通过胁迫手段获取的可能性。王在解释其释放行动的理由时表示，'关押这么多人，是故意激化矛盾和制造仇恨。'王勇智供称，'上级要求的逮捕人数，完全脱离实际，而且把这么多劳力关起来，县里的经济任务也将无法完成。

2014年，习近平在对党政干部的一次讲话中，要求严厉打击极端宗教思想和分裂主义思潮。文件援引他的讲话称，'我们对他们要以牙还牙，绝不姑息迁就。'习近平是在发生多起恐怖袭击事件后发表上述讲话的。这份内部讲话的内容显示出，习近平高度重视意识形态运动，并频频以前苏联解体作为前车之鉴。习近平在讲话中指出，尽管波罗的海三国当时的经济情况良好，但这些国家并没有放弃独立诉求。由此看来，习近平似乎对其前任胡锦涛的治疆政策提出了质疑。胡锦涛主张通过经济发展，以恩威并重的方式获取维吾尔中产阶级的支持。习近平在讲话中称，极端伊斯兰思想就像传染性极强的病毒一样，必须要予以根除。"

上述被披露的文件中，没有证据显示习近平同建立"再教育营"有直接关系，不过，他却曾下令建立起遍布全新疆的监控体制。习在讲话中还强调，如果不对恐怖主义给予强硬的回击，共产党在中国其他地区的权威也有可能被削弱。文章接着写道：

"《纽约时报》在其网站发表的上述文件中还包括吐鲁番市当局下达的指示，内容是被关押人员子女假期返疆后应如何应对。这些学生被定性为'潜在危险因素'，因为他们的社交网络遍布全国，如果他们在社交媒体里发布相关信息，将影响公众舆论。党的干部被要求对这些学生进行威胁，如果他们拒绝配合，其父母和亲友将面临更严厉的处罚。文件中明确指出，再教育营的目的就是洗脑。中国政府称，这些营地是'培训中心'。"

涉及新疆的24份内部文件被人提交给《纽约时报》，据称这是近几十年来最大规模的一次泄密事件。柏林的《每日镜报》就此写道：

"被披露的文件显示，新疆对穆斯林实施的高压政策所引发的反对呼声远比外界所知的要强烈。据称曾有多名地方官员指出，高压措施会加深民族矛盾，阻碍经济发展。共有一万两千名党的干部受到审查，多人被解职甚至遭到逮捕。其中包括一名释放了数千名被关押者的县长。

政府文件遭披露这一事件本身就显示出党内存在反对声音：《纽约时报》称文件由中国体制内部人士提供。提供者希望以此举向习近平施压，迫使其为新疆政策承担责任。然而，这批被曝光的文件给外界最重要的信息却是，中国政府有可能会将打压穆斯林的模式贯彻到中国其他地区。"

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