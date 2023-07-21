 德语媒体：党和民企又相爱了 | 经济纵横 | DW | 21.07.2023

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经济纵横

德语媒体：党和民企又相爱了

《南德意志报》文章关注到促进民营经济发展壮大的中央"31条"。《商报》分析为何中国未必像预期那样赶超美国。

China Ma Huateng, CEO des chinesischen Internetriesen Tencent

腾讯老总马化腾在中国国家媒体发表署名文章，对中央“31条”意见发表赞誉之词

（德国之声中文网）《南德意志报》题为"共产党人爱企业老总"的文章写道，中国希望未来像对待国企那样同等对待民营企业。

文章写道："中国互联网企业腾讯老总马化腾并不经常抛头露面。因此，他在一家国家媒体的署名文章就激起了更大的关注。"文章写道，这位51岁的亿万富翁对党和国家主席习近平支持民营经济的想法"倍感振奋、深受鼓舞"。特别是中央"31条"意见在他和民营企业家"内心激起强烈共鸣"。

《南德意志报》文章写道，就在数天前，腾讯刚刚不得不为旗下财付通支付高达4亿欧元的罚金。竞争对手蚂蚁集团甚至支付了10亿欧元罚金。自2020年底中国加强监管以来，腾讯、蚂蚁、阿里巴巴等企业支付了数十亿欧元罚款，其股价部分下跌80%。

"然而，如今，这场运动似乎暂告一段落。党和政府周三发表的31点计划承诺，同等对待民企和国企。企业要被允许更容易地获得资金，国家会支持他们海外扩张。此外，制定新法之前，将更多倾听他们的意见。"

文章写道，但分析人士提醒不要抱过高的期望。最近北京对国际企业的突击搜查等做法还令人记忆犹新。而"31条"文件也太不具体。

文章写道，中国经济复苏乏力，为扭转这一趋势，北京需要民营企业。 "因为尽管民企仅占国民经济的六成，却创造了八成以上的城市就业岗位。官方数据却显示，今年头半年，民营企业投资下降0.2%，相比之下，国企投资上升8.1%。"

"中国民营企业存在对景气的悲观情绪。特别是，无法保证北京会放弃对民营经济中不受欢迎的人采取逮捕、消失、没收财产的策略。"

文章也引述欧盟驻北京商会说，欧洲在华企业习惯了笼统的对经济界友好的声明，却看不到采取具体的措施。文章写道，大家都在等待政府新的刺激经济一揽子政策，迄今如降息的措施尚未产生效果。

文章写道，政府的31条也明确写道，坚持党对民营经济的集中统一领导。"在这一背景下，其他中国富豪的赞誉之词，如奔驰大股东李书福，听上去也像是受指挥而发出的。"

China alternde Bevölkerung

中国人口的迅速老龄化对经济长期发展有很大影响

"中国经济的不稳定性比表象严重"

《商报》文章题为"超级大国之争-美国如今会把中国抛在后面吗？"其中写道，在经济超级大国的角逐中，中国看似已经逼近美国。然而，"许多专家看来，中国经济的不稳定性要比表象严重。与此同时，美国的再工业化战略出人意料地取得成功。与此同时，与中国相比，美国并不面临人口结构问题。"

文章写道："在这场21世纪全球经济与政治主导地位的角逐中，力量对比有所变化。过去很长时间里，中国崛起为世界最大的经济体似乎势不可挡。"

"然而如今，这幅图画变得不那么明了。世界银行预测，如果中国不进行深层次的改革，那么在2030年以前，平均每年的增长率将为4%。法国外贸银行亚太首席经济师赫莱罗（Alicia Garcia Herrero）表示，这意味着，接下来15年里，世界第二大经济体有可能赶上美国，但不会'显著超越'。她估计，2035年起，两国增长率可能会接近。也就是说，'两者都不会明显超越对方'。但赫莱罗也强调，长期来看，有许多不确定性，首当其冲的就是中国迅速老龄化的影响。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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