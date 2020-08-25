 德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆 | 媒体看中国 | DW | 25.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆

《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。

China drängt auf Gesetzesänderung gegen Lebensmittelverschwendung (picture-alliance/dpa/L. Fuhua)

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"减少一盘菜"为题，刊文点评了中国政府近期推动的"节约粮食"行动。作者认为，中国当局的监管已经深入到民众日常生活的方方面面。

文章注意到，习近平两周前就"触目惊心的浪费粮食"现象发表讲话后，全国各地的"光盘运动"已经轰轰烈烈地展开，许多餐馆开始倡议"少点一盘菜"，并设置专人监督食客是否浪费。有些餐馆还推出了针对浪费现象的惩罚措施，甚至还有一间长沙的餐馆一度要求食客先称重再点菜。网络上流行的"大胃王"视频，现在也变成了展示"光盘"的照片。

作者随后点评说："催生这场节约运动的问题确实是存在的。世界自然基金会(WWF)中国分部估算，全中国每年倒掉的食物高达1700万~1800万吨，餐馆点菜的38%最终都进入了垃圾桶。但是，这场运动也让许多中国人感到狐疑，它唤起了对毛泽东时代的集体记忆：当时，节约运动此起彼伏，而且往往和饥荒联系在一起。如今当然是完全不同的一个时代，但是在许多分析人士看来，当下的这场节约粮食运动与贸易战、新冠疫情、洪涝灾害也有关系：习近平想要让中国更加自主、减轻对外国的依赖。党媒《人民日报》就直白地指出，'光盘'最终是为了国家安全。"

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (Reuters/K. Lamarque)

美中坚持执行第一阶段贸易协定

德国《经理人杂志》关注了中美刚刚对贸易协议做出的积极表态。该报写道："就在不久前，特朗普对北京还毫不客气，现在却突然从双方那里听到温和的腔调。文章说："尽管关系紧张，美国和中国仍坚持执行他们在半年多前达成的解决贸易战的第一阶段计划。在美国贸易代表罗伯特·莱特海泽（Robert Lighthizer，72岁)及财长姆努钦（Steven Mnuchin，57岁）与中国副总理刘鹤（68岁）周一至周二夜间通电话后，华盛顿方面表示，双方看到了'进步'。中方称进行了具有建设性的对话。"

文章说，按照协议，中国1月份时承诺，到2021年底，从美国进口的货物和服务会在2017年的基础上增加2000亿美元（折合1700亿欧元）。据彼得森国际经济研究所的估算，这一目标在6月份才达到46%。第一阶段协议相当于两个最大的经济体在两年多贸易战后实现的一种停火。两国关系也因美国越来越多地限制中国科技企业而紧张。此外，对新冠疫情的处理，北京对香港民主运动和新疆维吾尔少数民族的严厉打压也是双方纷争的焦点。


摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

“吃播”的末日！中国粮食安全堪忧？

习近平近日对制止中国国内餐饮浪费行为作出指示，强调要采取有效措施，抵制餐饮浪费行为。此后中国官媒批评社交媒体上的大胃王吃播，各地也又开始采取出台相关文件、开展多项措施减少粮食浪费。这一切未免让外界猜测中国粮食安全是否存在隐忧。  

长沙一餐馆为“光盘行动”过激道歉

为了响应“光盘行动”号召，长沙一家餐馆要求食客先称体重后点菜，引发舆论批评而后道歉。  

美中“远程”贸易谈判：还需购买更多美国产品

美中贸易谈判被特朗普推迟之后，周一举行了远程会议。同一天，习近平表示愿意与所有国家进行开放性合作，包括美国。  

相关内容

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China

美中“远程”贸易谈判：还需购买更多美国产品 25.08.2020

美中贸易谈判被特朗普推迟之后，周一举行了远程会议。同一天，习近平表示愿意与所有国家进行开放性合作，包括美国。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

消息称中美贸易协定评估推迟 其中原因何在？ 15.08.2020

在中美关系不断交恶的背景下，两大国半年前达成的第一阶段贸易协定，似乎已经成为维系两国合作最后的纽带。就在准备对该协议的成效进行评估之时，传出消息，两国高层推迟了这次“期中考试”。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen

北京称中美将重启贸易对谈 白宫未回应 21.08.2020

虽然美国总统特朗普8月18日称他现在不想与中国对谈，但中国商务部周四却称两国近日会针对第一阶段贸易协议重启会谈，不过美国政府并未证实此消息。

广告