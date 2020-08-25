德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"减少一盘菜"为题，刊文点评了中国政府近期推动的"节约粮食"行动。作者认为，中国当局的监管已经深入到民众日常生活的方方面面。

文章注意到，习近平两周前就"触目惊心的浪费粮食"现象发表讲话后，全国各地的"光盘运动"已经轰轰烈烈地展开，许多餐馆开始倡议"少点一盘菜"，并设置专人监督食客是否浪费。有些餐馆还推出了针对浪费现象的惩罚措施，甚至还有一间长沙的餐馆一度要求食客先称重再点菜。网络上流行的"大胃王"视频，现在也变成了展示"光盘"的照片。

作者随后点评说："催生这场节约运动的问题确实是存在的。世界自然基金会(WWF)中国分部估算，全中国每年倒掉的食物高达1700万~1800万吨，餐馆点菜的38%最终都进入了垃圾桶。但是，这场运动也让许多中国人感到狐疑，它唤起了对毛泽东时代的集体记忆：当时，节约运动此起彼伏，而且往往和饥荒联系在一起。如今当然是完全不同的一个时代，但是在许多分析人士看来，当下的这场节约粮食运动与贸易战、新冠疫情、洪涝灾害也有关系：习近平想要让中国更加自主、减轻对外国的依赖。党媒《人民日报》就直白地指出，'光盘'最终是为了国家安全。"

美中坚持执行第一阶段贸易协定

德国《经理人杂志》关注了中美刚刚对贸易协议做出的积极表态。该报写道："就在不久前，特朗普对北京还毫不客气，现在却突然从双方那里听到温和的腔调。文章说："尽管关系紧张，美国和中国仍坚持执行他们在半年多前达成的解决贸易战的第一阶段计划。在美国贸易代表罗伯特·莱特海泽（Robert Lighthizer，72岁)及财长姆努钦（Steven Mnuchin，57岁）与中国副总理刘鹤（68岁）周一至周二夜间通电话后，华盛顿方面表示，双方看到了'进步'。中方称进行了具有建设性的对话。"

文章说，按照协议，中国1月份时承诺，到2021年底，从美国进口的货物和服务会在2017年的基础上增加2000亿美元（折合1700亿欧元）。据彼得森国际经济研究所的估算，这一目标在6月份才达到46%。第一阶段协议相当于两个最大的经济体在两年多贸易战后实现的一种停火。两国关系也因美国越来越多地限制中国科技企业而紧张。此外，对新冠疫情的处理，北京对香港民主运动和新疆维吾尔少数民族的严厉打压也是双方纷争的焦点。



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