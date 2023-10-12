德语媒体：光伏产品价格猛跌 是中国的错？

（德国之声中文网）欧盟外交与安全高级代表博雷利（Josep Borrell ）周四开始其访华行程。这趟旅行已被推迟两次，今年4月博雷利感染了新冠病毒主动取消行程，7月间，前中国外长秦刚消失，博雷利失去了平级谈话对手，访华计划再度推迟。《商报》认为，欧盟外交官的访华行程"预兆不好"。

"中国和欧盟现在重新启动，周四到周六，同时兼任欧委会副主席的博雷利将会晤中国外长王毅，双方的发言人已确认此事，由此，欧中双方的外交对话得以延续下去。此前，欧委会贸易委员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）已访问了北京和上海，而能源委员希姆森（Kadri Simson）这几日也将在中国停留。"

王毅和博雷利周四共同主持第十二届欧中战略对话。《商报》指出，欧盟同中国有争议的话题清单很长，其中包括可能向中国电动车课以惩罚性关税，以及在乌克兰战争问题上双方不同的立场。

《商报》表示，欧盟将特别关注俄罗斯总统普京是否出席即将在北京举行的一带一路论坛：

"普京出访北京将是一个尤为棘手的话题：这可能是他自今年3月被海牙国际刑法法庭通缉以来第二次出访国外，在此之前只有吉尔吉斯斯坦，普京在那里出席独联体峰会。中国和吉尔吉斯斯坦都不承认国际刑法法庭，因此可以忽略那里下达的逮捕令。

不过，普京没有被国际孤立的信号，将是博雷利不得不同王毅进行澄清的又一要点。"

中国连云港一家光伏板生产线

问题是，由谁来生产这些光伏设备？

《法兰克福评论报》关注了德国的光伏产业的现状后指出，同今年1月份相比，装机发电容量每瓦的价格降低到15欧分，跌了30%。这一现象威胁到相关企业的生存，它们认为问题出在远东：今年9月，在欧洲的仓库里积压了估约40兆瓦的光伏板，均为中国制造。这个容量大约是欧盟2022年光能装机的总量。

"问题是，中国国内的光伏产业已出现生产过剩，因此，那里越来越多的光伏设备以及电池必须出口到海外，比如出口到欧洲。

瑞士光伏生产商Meyer Burger总裁埃尔福特（Gunter Erfurt）告知，中国供应商在欧洲以低于生产成本的价格倾销光伏产品，而这个价格比欧洲生产商的更要低很多。如此一来，重新打造欧洲光伏产业的目标，已是遥不可及。

欧洲光伏产业委员会呼吁欧盟大宗购置库存的光伏产品，用于今后乌克兰的重建。"

文章指出，欧洲市场对光伏产品的需求稳步上升，以德国为例，今年计划装机9兆瓦光能发电设备的目标，9月份已超额完成。德国政府决定2030年将光能总装机容量提升到215兆瓦，是目前的3倍。

"问题是，由谁来生产这些光伏设备？"文章称，全球市场上，中国目前硅片占比为97%，电池85%，在多晶硅原材料为79%。

文章认为，"只有部分自己生产、进口商多元化的前提下，才谈得上不依赖。目前欧洲光伏产业的状况恰恰相反。只有光伏配件总量的8%不是由中国控制。（瑞士光伏生产商Meyer Burger总裁）埃尔福特几天前发表文章写道，目前的这一状况我们觉得正常吗？应该吗？尤其在地缘政治急剧变化的年代？我深感忧虑，我们大家都应该如此。"

光伏发电到底有多清洁?

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