德语媒体：先发制人？还是按兵不动？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"这不仅仅事关一家企业"为题，刊发评论指出，近期围绕华为的各种争议，其影响力十分深远，整个行业、乃至整个国家都会受到波及。因此，德国政府在处理这一问题时，应该留出充裕的时间进行谨慎考虑，切忌匆忙。

"来自中国的电信设备巨头华为，现在的日子越来越不好过。它虽然在不久前超越了苹果的智能手机销量，其专利申请数量也直追西门子，但是这些成就无助于该企业摆脱间谍行为之怀疑，也无助于避免被重要国家的市场拒之门外。极其低调、甚少在媒体露面的华为创始人任正非，近期的公开表态，就体现出了局势的紧张。他说：'我爱我的国家。我拥护中国共产党。但我不会做任何伤害这个世界的事情。'"

"西方国家对任正非的这一表述并不买账。在华为问题上，西方正在搞'疑罪从有'。持续了好几个月的华为争议，对整个行业、整个国家都有影响。如今，偷着乐的是诺基亚、爱立信等华为的欧洲竞争对手。移动电信服务商则对此感到头疼，毕竟，供应商数量减少意味着他们在谈判时的筹码变少。而且，针对华为的怀疑，会对德国的5G通信网络建设构成怎样的影响，目前还完全无法预测。因此，德国政府应当留出充裕的时间，然后再作出判断。这件事，不仅仅事关一家企业。"

任正非罕见地接受了媒体采访

柏林出版的《每日镜报》则认为，西方针对华为搞"有罪推定"、"疑罪从有"的做法是合理的。题为"中共的网络"的评论指出，让华为来建设5G网络，就相当于任中共摆布。

"在天安门惨案之后的90年代，中共当局有意识地给予了中国企业以大量的自由，从而开启了中国经济奇迹。而现在，执掌大权的习近平想要让'中国梦'、'复兴梦'成为现实。在这一环境下，非国有企业也越来越受到专政的中共当局的掌控。对于华为而言尤其如此。"

作者接着指出，华为财务长孟晚舟在加拿大被拘捕后，中国当局的一系列激烈反应，更是说明了私营企业华为如今已经与中共有着千丝万缕的密切关联，中国的政治精英与商界精英，早以通过共产党这一平台，紧密地联结在一起。

"所以，让华为来建设5G通信网络的国家，最终也会任中共摆布。那些欢迎华为的人，也应该要知道，习近平所讲的'新时代'，也包括一场政治体制竞赛。中国的宣传机器正不厌其烦地揭露民主体制的缺陷、强调'中国特色社会主义'的优越性。在民主体制甚至还遭到自身内部攻击的今天，民主国家的政府应当未雨绸缪，从一开始就杜绝来自外部的潜在影响力、威胁以及间谍风险。"

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