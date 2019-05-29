德语媒体:健忘的美国人“战狼”的“流浪地球”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》近日发表了一篇评论文章题为"中国和患历史健忘症的美国"。文章指出，1840战争时期的"不平等"条约给每个中国人留下了记忆的伤痕。在如今的中美贸易战谈判中，美国人不能忘记这一点。

文章在开头写道："在中美贸易战期间，中国官方媒体基本上没有打出爱国牌 。包括新华社以及《人民日报》在内的共产党喉舌更多的是尝试用论据反驳美国总统特朗普的反华路线，为自己加分。"

作者观察到："《人民日报》以及党和国家领导人习近平打出的是历史牌。这个共产党的喉舌媒体最近提到1840年，英国舰队抵达中国海岸，最终打败这个亚洲国家的那段历史。英国人在南京签署的和平条约中开出的条件包括让中国忍痛割让香港。这一历史事件已经以不平等条约的方式成为了中国人记忆中的伤痕。《人民日报》如今发出的信息是，不能让美国导致历史重演。北京虽然对谈判情况的消息严加封锁。但据说美方代表团曾试图让中方接受自己的措辞，提出各种要求，而不是在平等的基础上进行对话。这种做法唤起了中国人不好的记忆。"

中国在1840年那场面对英国人的战争中所受到的屈辱 属于国民的集体记忆

屈辱历史的烙印

作者随后写道："如今让中国人感到诧异的是，中美双方的谈判涉及了许多和贸易没有关联的要求，北京将此视为干涉内政。而针对华为的粗暴手法无疑加深了这种印象。美国人瞄准了一家公司，虽然针对它的一系列间谍指控都无法得到证实。对于许多中国人来说，这家电信公司标志着中国的崛起，以挑战美国的霸权地位。在中国1840年饱受屈辱的那段历史背景下，中国人对华盛顿的历史健忘症反应敏感。"

文章最后写道："这样的想法和失望情绪很能让人理解。不能赋予贸易谈判太多的意义。许多有争议的议题其实可以通过美中之间的双边投资协议更好地得以解决。但可惜的是，特朗普一上台就停止了相关谈判进程。华盛顿应该知道，它只能阻碍，却无法避免中国继续崛起。"

"地球已经不够了"

中国的崛起也是德国《周五报》（Der Freitag）近日关注的话题，但是从文化的角度。 该报发表评论文章聚焦中国电影，特别是宣扬爱国主义国产电影在中国大行其道，广受欢迎的现象。

作者写道："中国还不是世界强国。但是从过去几年的中国院线大片来看，换岗的进程已经开始了。这个人民共和国在影片里以强国形象示人，拥有钢铁般的意志。这让人想起了好莱坞在冷战时期推出的一系列秀肌肉的影片--比如说1984年的影片《赤色黎明》 ，其中表现的是年轻的美国人是如何奋起反抗共产主义入侵的。"

文章随后写道："中国的2500亿美元的军费开支虽然还远远低于美国（6480亿），但是中国在迎头赶上。2018年出品的电影《红海行动》是中国电影史上最成功的制作之一。影片的任务是在遍布中国各地的银幕上展现国家的实力--每天，会有25个影厅在中国投入运营。"

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作者随后列举了中国今年来的几部爱国主义大作，包括《战狼II》，指出："从技术的角度来说这部电影无可厚非，但就是不好看。政治宣传当先的时候，艺术就会受到连累。《战狼II》的核心信息听上去就好像习近平主席的郑重宣言：'中华人民共和国的兄弟们，在境外遇到危险时永远不要灰心失望。你们要永远记住：祖国母亲与你们同在。'"

随后文章也关注了不久前同样非常卖座的《流浪地球》，指出影片中有关用推进器让地球逃出太阳系的说法："从天体物理学的角度上来说是无稽之谈，但影片中的意识形态思想其实和现实吻合。整个世界对于中国来说已经不够，现在要征服宇宙了--这让人想起了冷战中的那场竞赛，而现在新的竞赛早就已经开始了。与美国一样，中国也想要征服火星。外太空已经成为未来地缘政治争端的舞台。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点