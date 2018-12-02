德语媒体：停火？拖时间？

(德国之声中文网) 乌尔姆出版的《西南新闻报》以"深信不疑的排斥"为题，刊发评论指出，特朗普对中国发动贸易战，源自于他骨子里的贸易保护主义思想。

"前总统老布什近日去世。在这悲伤的日子里，一篇陈年采访再次浮出了水面。1990年，特朗普在接受《花花公子》杂志专访时抨击了时任总统老布什，认为后者太软弱，同时也描绘了如果他自己当总统会怎样治理美国。"

"当年的读者看完采访肯定会大声嘲笑这位房产炒作商的胡言乱语。其实，特朗普那时就是语不惊人死不休。而让人惊叹的是，他的政治话语现在依然和那时相同，只不过没有人会再嘲笑他了。1990年时，他就表示要对每一辆德国奔驰汽车加征高额关税，并且对所有日本产品开征关税。那时，中国在国际贸易中还不扮演任何重要角色。"

"特朗普的立场在过去30年中进一步固化。要看清这一点，我们根本不需要先成为心理学家。不论是德国人，还是中国人，现在都不能为短期的成功太过得意、以为这就能避免与特朗普的美国爆发贸易战。他寻求冲突的原因是他对自己理念的深信不疑。迟早他会再次寻求冲突。"

柏林出版的《每日镜报》以"撬动世界历史的杠杆-中国得分"为题，刊发评论指出，美国无法在经济层面上取得对中国的胜利，因此，美中两国在贸易争端上的停火，至多只能起到拖延时间的作用。文章认为，这一妥协并非是美国的胜利，而是理智的胜利。

"要是贸易争端进一步恶化，特朗普就无法赢得这场冲突。现在已经有越来越多的迹象表明，贸易保护主义无助于美国经济，反而对其造成了重大损害。通用汽车不久前宣布，关税造成的成本上升，迫使公司削减1.8万个工作岗位。还有研究显示，美国家庭也会在今后几年受到不利影响：贸易成本上升将会让每个家庭每年购买力下挫2400美元。从宏观经济学角度来看，这不啻为一场灾难。"

"两年后，特朗普将再次面对总统大选。在连年的喧嚣之后，疲软的经济可不能为特朗普加分。他的弹药现在已经用完了：减税的效果有可能落空，最终只会给公共财政带来巨额的新增债务。虽然说，美国人也可以被说服去承受一些苦痛，但是，在享乐、民主氛围下生活的美国人，并没有那些经历过痛苦考验的中国人那般坚强。"

"特朗普和习近平，毫无顾忌地想用撬棍来改写世界历史。他们眼中没有民众福祉，也没有什么意识形态的愿景，只有代表各自国家的权力诉求。他们的区别则是，美国一开始采取守势，而中国人凭借其纪律性、巨大的国内市场，其飞速进步无可阻挡。只要中国人不被腐败等自身问题绊倒，那么中国就会在21世纪内成为地球上最强大的国家。"

"如果是为了逼迫中国领导人作出必要的让步，那么发动一场对华冲突就是值得的。这些让步包括进一步开放市场、更加重视知识产权、停止网络谍战行为等等。但若目标是特朗普麾下强硬派所希望的遏制中国崛起，那么这场冲突就会是徒劳的。遏制中国崛起，至多只能拖延几年而已。"

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