德语媒体：停火？拖时间？

(德国之声中文网) 乌尔姆出版的《西南新闻报》以"深信不疑的排斥"为题，刊发评论指出，特朗普对中国发动贸易战，源自于他骨子里的贸易保护主义思想。
"前总统老布什近日去世。在这悲伤的日子里，一篇陈年采访再次浮出了水面。1990年，特朗普在接受《花花公子》杂志专访时抨击了时任总统老布什，认为后者太软弱，同时也描绘了如果他自己当总统会怎样治理美国。"
"当年的读者看完采访肯定会大声嘲笑这位房产炒作商的胡言乱语。其实，特朗普那时就是语不惊人死不休。而让人惊叹的是，他的政治话语现在依然和那时相同，只不过没有人会再嘲笑他了。1990年时，他就表示要对每一辆德国奔驰汽车加征高额关税，并且对所有日本产品开征关税。那时，中国在国际贸易中还不扮演任何重要角色。"
"特朗普的立场在过去30年中进一步固化。要看清这一点，我们根本不需要先成为心理学家。不论是德国人，还是中国人，现在都不能为短期的成功太过得意、以为这就能避免与特朗普的美国爆发贸易战。他寻求冲突的原因是他对自己理念的深信不疑。迟早他会再次寻求冲突。"
柏林出版的《每日镜报》以"撬动世界历史的杠杆-中国得分"为题，刊发评论指出，美国无法在经济层面上取得对中国的胜利，因此，美中两国在贸易争端上的停火，至多只能起到拖延时间的作用。文章认为，这一妥协并非是美国的胜利，而是理智的胜利。
"要是贸易争端进一步恶化，特朗普就无法赢得这场冲突。现在已经有越来越多的迹象表明，贸易保护主义无助于美国经济，反而对其造成了重大损害。通用汽车不久前宣布，关税造成的成本上升，迫使公司削减1.8万个工作岗位。还有研究显示，美国家庭也会在今后几年受到不利影响：贸易成本上升将会让每个家庭每年购买力下挫2400美元。从宏观经济学角度来看，这不啻为一场灾难。"
"两年后，特朗普将再次面对总统大选。在连年的喧嚣之后，疲软的经济可不能为特朗普加分。他的弹药现在已经用完了：减税的效果有可能落空，最终只会给公共财政带来巨额的新增债务。虽然说，美国人也可以被说服去承受一些苦痛，但是，在享乐、民主氛围下生活的美国人，并没有那些经历过痛苦考验的中国人那般坚强。"
"特朗普和习近平，毫无顾忌地想用撬棍来改写世界历史。他们眼中没有民众福祉，也没有什么意识形态的愿景，只有代表各自国家的权力诉求。他们的区别则是，美国一开始采取守势，而中国人凭借其纪律性、巨大的国内市场，其飞速进步无可阻挡。只要中国人不被腐败等自身问题绊倒，那么中国就会在21世纪内成为地球上最强大的国家。"
"如果是为了逼迫中国领导人作出必要的让步，那么发动一场对华冲突就是值得的。这些让步包括进一步开放市场、更加重视知识产权、停止网络谍战行为等等。但若目标是特朗普麾下强硬派所希望的遏制中国崛起，那么这场冲突就会是徒劳的。遏制中国崛起，至多只能拖延几年而已。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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大国较量 中美贸易战大事记
为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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大国较量 中美贸易战大事记
钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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大国较量 中美贸易战大事记
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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大国较量 中美贸易战大事记
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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大国较量 中美贸易战大事记
博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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大国较量 中美贸易战大事记
中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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大国较量 中美贸易战大事记
500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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大国较量 中美贸易战大事记
中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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大国较量 中美贸易战大事记
美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃，人们拭目以待。
作者: 苗子