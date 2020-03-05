德语媒体：停工一个多月的中国如何重新开足马力？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表文章介绍新型冠状病毒疫情下中国经济开始了"冷启动"（Chinesischer Corona-Kaltstart ）。文章介绍说，按照中国官方公布的数据，中国经济在经历了2月全面停工停产之后，现在已经重新马力全开。出口大省广东省周一公布的消息称，该省内91%的企业都已经复工。中国工业部表示，中国国内16家大型汽车生产企业的产能已经恢复到84%。

文章写道："中国经济是否能够以及需要多久才能重新变得马力十足，这个问题对于全世界都至关重要。经济学家们担心，如果中国今年第一季度不能像去年同时期那样提供货物和服务，如果中国经济下滑的损失无法得到弥补，那么今年全球经济都可能会遭受打击。对中国而言，治理国家本身意味的就是维护（党的）统治。上周，中国国家主席习近平强调，经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。在防控疫情的同时，应该推动更多的地区复工复产。"

文章写道，"这一矛盾直接导致一些地方干部在统计数据上作假。由于在很多地方经济指标以用电量来衡量，所以越来越多的企业出现机器在转，但是没有工人工作，也没有产品产出的现象。这纯粹是一种迷惑人的手段。不过，新加坡星展银行提供的数字却指出，中国全国的焦炭产量仍远低于疫情出现前的水平。特别是在中国东部和西南部，炼焦厂的产量甚至还没有达到先前的三分之二。中国全国最大的6大电厂的煤炭使用量也远远低于去年同期水平。"

德国《每日镜报》也关注到疫情造成中国大量企业停工停产的问题。该报在一篇题为《超过1000万企业停工》（Mehr als zehn Millionen Unternehmen stehen still）的文章中指出，中国的中小企业正在忍受新冠病毒疫情带来的后果。政府试图通过减免税费和提供贷款的方式协助这些企业度过难关。

文章写道："现在中国中小企业的整体气氛已经跌落到前所未有的低点。由于新冠病毒造成的疫情蔓延，今年1月底以来，大量企业停工停产。不仅前才逐渐有企业复工复产。财新传媒和研究公司Markit刚刚公布的2月份中国通用制造业采购经理人指数(PMI)大幅下挫至40.3，下跌10.8，创下2004年4月调查开启以来最低，行业景气度重现下行。"

文章写道，"北京方面拿出一系列扶持中小企业的政策措施。例如允许湖北省以外的企业延迟交付电费。另外还出台了一些减税减费的补贴政策"。

文章指出，"重要的在于控制民怨，维护社会稳定。因为失业问题会引发抗议和反抗。补贴则成为了一种有效化解民怨的方式"。

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