德语媒体：偏偏是北京

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》在一篇题为"使用石头和棍棒"（Mit Steinen und Knüppeln）的报道中描述，印中两国在边境地区新近爆发的一场械斗冲突结束之后两国国内出现了完全不一样的反应。文章描述道："周三（6月17日）中国驻新德里大使馆门前举行了一场抗议示威。抗议者高呼抵制中国产品。印度政府希望国民保持冷静。总理莫迪说，印度士兵不会白白牺牲。他说：'对于我们而言，领土主权的完整至高重要。印度期待和平，但是有人挑衅的时候，我们也要有能力给出相应的回答。'正相反，中国则是尽可能地降低战斗声势。中国官方媒体只是简要概括地报道了边境冲突。受到审查的社交媒体上根本没有形成本来很容易爆发出来的民族主义声浪。很显然中国想表达出，他们无意在民众情绪激化的情况下让事态进一步升级。"

文章写道，"激发针对印度的民愤不符合中国对自己是发展中国家代言人的定位。对印度的不满会转移中国民众对美国的仇视"。

文章分析认为，"有一点是可以想象的，解放军也想在其它军事区域展示出强势姿态，并以此来证明即便是在新冠疫情下，解放军的战斗力也并没有被削弱。今年解放军展示自己作战能力的压力尤其大，因为按照军委主席习近平的指示，2020年解放军应该实现军队全面现代化的中期目标"。

文章写道："中印双方都表示，结束对抗，努力为局势降温。就目前而言，这两个拥核大国之间不太可能发生武装冲突。但是，大量士兵在近期的冲突中死亡的事实却给双方达成一致的困难度加大了。"

偏偏是北京

《南德意志报》发表的一篇题为"北京和那该死的三文鱼"（Peking und der böse Lachs）的文章写道："对北京官方来说，这波疫情来的真不是时候。刚刚逐渐恢复常态的国家现在又折返回去。5月召开的两会上，政府展示了它的自信：全世界都在咳嗽，都在发烧，唯有中国成功地击败了阴险的病毒。"

"尤其让中国政府感到郁闷的是，爆发疫情的竟然是首都北京。如果是其它任何城市，可能除却上海不算，都可以轻易地在一夜之间封锁整座城市。通过像在武汉采取的大规模隔离措施，粗暴但有效地抑制住病毒的传播。但如果在北京去这样苛求国家的精英、数千个外国外交官以及特别是能直接从风暴眼对外发出报道的500多个外国记者，那可能就太粗暴了。所以依照中国的标准，现在北京的应对方式还是太温和了"。

《世界报》发表的题为"担心又一波疫情的到来"（Angst vor der nächsten Welle）的文章中指出，新一轮疫情令中国感到震惊，对欧洲人而言则是一种警告。

文章认为，与北京新发地农贸批发市场相关的新冠疫情的爆发"不仅是一种倒退，同时对中国而言还是一种难堪，但是对欧洲来说是一种警告"。"新冠疫情最先在中国爆发。疫情在那里的发展对欧洲来说可能就是对未来的预言。因为虽然时间会有延迟，但是欧洲应对着（和中国）相同的问题。中国新疫情的爆发只是提醒大家，全世界仍然处在抗疫的过程中。疫情在中国重新爆发，那么很快也可能重新在欧洲爆发"。

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