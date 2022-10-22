 德语媒体：假如同中国发生贸易战，政府将不提供援救 | 媒体看中国 | DW | 31.10.2022

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德语媒体：假如同中国发生贸易战，政府将不提供援救

德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。

“一旦需要对中国实施制裁，德国经济界不得不自己承担后果” 。杜伊斯堡集装箱港口

“一旦需要对中国实施制裁，德国经济界不得不自己承担后果” 。杜伊斯堡集装箱港口

（德国之声中文网）同中国应该保持怎样的关系？在这个问题上，人们都会说"减少依赖"，不过，它说起来容易，做起来很难《时代》报就这一话题写道

"德国联邦政府正在考虑出台首份对华战略，'旨在同中国进行制度竞争中实现我们的价值和利益'。联合执政条约第159页明文这样写道。外交部负责起草这一战略。但问题是，肖尔茨总理出访中国时，这份文件距离完成还有一段时日。前几段已经写完，但内容绝对保密。熟知内容的人很少，外界只知道，外交部目前同中国问题专家以及经济界代表举行了多轮对话。据称对华战略将于2023年年中公布，其内容涉及降低目前对中国的经济依赖。"

文章写道，对过分依赖中国的担忧并非空穴来风：

"未来数年，印太地区可能围绕台湾或者南海发生军事冲突，以上两地区被中国看作是自己的领土。美国支持的盟友如日本和澳大利亚，同中国之间爆发一场代理人战争不是没有可能。一旦出现这种情况，将对中国实施制裁，而德国经济界不得不承担后果。"

执政的自民党议会党团副主席、负责该党外交政策的专家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）表示，他不反对德国企业在中国做生意，但一些企业高层却制造了单方面的、有些甚至是关系到公司生死存亡的依赖关系，这让他感到困扰。他说，"一些企业在销售方面已经积蓄了极大的风险，对于股东而言，这是很不负责任的。我们明确指出，同中国发生贸易战时，国家将不提供援救。股东、而不是纳税人，将承担由此而来的损失。"

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百年耐心：中梵协定再度延长

4年前，梵蒂冈同北京政府签署了一项极富争议的秘密协定，虽然迄今成效有限，但双方不久前将这个协定再次延长《法兰克福汇报》这样写道

"再美的言辞也无法掩饰事实：现在被延长两年的协定，没有带来明显的进步。协定于2018年签署后，梵蒂冈只任命了6名主教，双方就教宗册封主教的程序在该协定中做了规定，从而结束了数十年之久的任命主教之争。"

"中国事实上急需新主教上任：中国现有九十多个罗马天主教区，其中三分之一的教区没有主教。但只要新主教尚未任命，梵蒂冈战胜天主教分裂的梦想便难以实现。在中国，天主教徒部分忠实于罗马教宗，属于所谓的地下教会，另一部分教徒则是天主教爱国会成员。"

外界对这份中梵协议的细节了解的并不多，只知道在任命主教的问题上，中国政府向梵蒂冈建议多个主教候选人，由梵蒂冈挑选一人，然后由教宗进行正式任命。除中国外，梵蒂冈只同越南实施这种程序。

梵蒂冈圣座国务卿帕罗林枢机在为延长中梵协定辩护时，提到一些进步，他说，"4年来在中国任命的主教都是得到教宗亲自批准的。此外，教宗没有任命的主教也都渐渐得到教宗的承认。对中国信众而言，中梵协定带来了一定进步：在圣餐祷告时，教宗被明确提到，而在几年前国家控制的爱国教会那里，这一点不可想象。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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