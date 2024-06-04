德语媒体：假如中国是一家私营企业

《资本》杂志将中国比作一家私营股份制企业，习近平则被比作只会政治挂帅的无能总裁，建议投资者最好远离这家公司的股票。《经济周刊》则注意到欧盟正酝酿针对中国廉价电商的新规，并批评欧洲人的行动太过迟缓。

（德国之声中文网）柏林出版的《资本》杂志以“‘中国股份有限公司’无可阻挡地衰败 ”为题，将专制中国比作一家私有股份制企业，习近平则被比作是企业总裁。作者认为，由于老总习近平糟糕的经济政策，这家企业正面临持续的业绩下滑，对于投资者而言，没有比投资这家企业更为糟糕的决策。

“如果习近平是私有股份制企业的总裁，股东们可能早就把他发配去马勒戈壁(Wüste Gobi)了。MSCI中国指数自2021年1月1日以来已经下挫了40%，和印度的对比更为严峻：后者的指数在同期上涨了70%多。绝大多数的其他新兴国家以及传统工业国在这段时间内的表现也远远好于中国。但由于中共领导人习近平用专制方式统治全国，始终将政治置于经济之上，他的‘中国股份有限公司’持续走下坡路。”

文章接着指出，只要房地产业继续萎靡不振，中国的消费内需就难以提升，因为许多消费者的资金此前都投入了房地产市场，现在都被套牢。“近期，习近平试图指示地方政府用国有资本来收购住宅。但问题是地方政府本身也负债累累，要想贯彻习近平的指令就只能向国资银行申请贷款；然而，国资银行则被要求拒绝向不可靠的项目投入资金，这同样是习近平的明确指令。”

“当前中国的经济政策，可以被比作一个司机同时猛踩刹车和油门。在这种情形下，只要轻轻一动方向盘，车辆就会剧烈打滑。企业面对如此混乱的局面，不再相信中国消费内需会有提振的机会，因此不惜一切代价将他们的商品出口海外。许多企业的出口业务根本就没什么利润，但也别无选择。本来，中国的许多产业都应该去除过剩产能。但是裁员、破产同样出于政治原因而成为了禁忌。”

“在习近平统治下，一切经济决策都趋于政治化，日益取代了以往中国领导人的实用主义。所以，我们应该尽可能地远离中国的股票。毕竟，没有什么能比国家干预私营或者半国有企业造成的后果更难以预测。”

欧盟准备在四年后对Temu等廉价电商平台加税 图像来源: CFOTO/picture alliance

杜塞尔多夫出版的德国《经济周刊》以“欧盟终于对Temu和Shein采取行动，但是依然太慢 ”为题，刊发评论赞扬欧盟委员会计划对中国廉价电商平台加税，同时也担心2028年才会生效的新规为时太晚。

“来自亚洲电商的包裹正如洪水一般向欧洲涌来。他们尤其受益于欧盟的一项规定：价值低于150欧元的包裹目前无需缴纳进口关税。Temu和Shein这样的低成本电商很少销售高于此售价的商品，因此从这一规定中受益匪浅。与此同时，欧洲各国却错失了数以百万计的税款，本土的零售业也因为中国电商无可比拟的价格优势而叫苦不迭。”

“现在，欧盟有意出手干预，取消目前的150欧元免税额。根据德国零售商协会(HDE)的说法，德国政府准备支持欧盟调整进口关税规定。德国财政部显然支持取消免税额。”

“只是新规要到2028年才会生效。其实，早在2023年，相应的改革方案就已经提上了日程。如果欧盟想要与来自远东的迅捷、低成本电商进行较量，就切忌反应迟缓。欧盟还必须杜绝廉价电商通过新伎俩来规避新的法律框架。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。