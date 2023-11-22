德语媒体：倾斜的中立

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，北京在以哈冲突中的立场，同此前该国在俄乌战争的表现如出一辙，即战略利益的考量高于一切。这篇题为《向一方倾斜的调停者》的文章写道：

"从以色列的角度而言，北京外长没有提及的内容至少也同等重要：王毅只字未提以色列人质的问题，也很少提及以色列的自卫权利。中国外长同巴勒斯坦及阿拉伯国家代表会晤前数小时，以色列驻北京大使本阿巴（ Irit Ben-Abba）表示：'我们期待各方能就无条件释放以色列240名人质问题做出明确表态，而不是再一味强调停火问题。'然而，就目前的情况而言，在北京看来，外交斡旋只是一个次要问题。

要想更好地理解北京在以哈冲突的行为方式，不妨对去年的二月份进行一番回顾：种种迹象显示，北京现在完全是按照去年俄乌战争时的脚本在应对以哈冲突。当年，专家们曾将北京的这一战略命名为'亲俄式中立'，而在以哈冲突中，中国的中立也明显在向巴勒斯坦一侧倾斜。

中国在俄乌战争和当前以哈冲突中的一致表现，也体现在该国的媒体报道中，而中国的媒体及其新闻审查都处在党的严格管控之下。媒体有系统地忽略了哈马斯在十月七日发起的恐怖袭击，公开讨论中也对以色列人质的苦难只字不提。这一切，同当初中国民众完全无法了解乌克兰平民遭受的苦难如出一辙。

与此同时，审查机构却在放任反犹言论大行其道，这一点充分体现在那些充满仇恨的网络留言当中。即便是党报中，这类言论也有所体现，例如民族主义报章《环球时报》就曾发表过将犹太人描绘成红头魔鬼的漫画。"

文章指出，同在俄乌战争中的立场一样，中国在以哈冲突中也同样聚焦于北京战略利益的考量。中东是中国重要的能源基地，在国际事务中，北京也离不开来自阿拉伯阵营的支持。

"北京的长远目标是打造另类国际秩序，以打破以美国为首的西方阵营的主导地位。为此目的，北京要确保来自全球南部的支持。而在北京看来，以色列是华盛顿的盟友，因此是'站错队'的国家。

不过，这倒并不意味着，向巴勒斯坦一方倾斜的中国不会为中东和平做出贡献。因为，毫无疑问，加沙战争并不符合北京的利益，战火升级更为如此。有鉴于此，以色列方面对北京在中东外交努力的看法与基辅对中国和平倡议的看法大体相同：有所质疑，但并不拒绝。"

对于阿拉伯及伊斯兰国家外长本周对北京的访问，《法兰克福评论报》发表评论称，在缓解以哈冲突方面，北京不会提供帮助。

"北京基本不会利用阿拉伯及穆斯林国家外长来访的机会，试图缓解当前的以哈冲突。中国政府更有可能会利用这场冲突，就像北京在乌克兰战争中所做的那样，扩展与石油输出国的生意，并为抗衡美国继续巩固地位。总而言之，中国政府既不称之为战争，也对哈马斯挟制人质的问题只字不提。



阿拉伯和伊斯兰国家的代表也是如此。10 月 7 日之后，他们也同伊朗一样，发出了无意让冲突继续升级的信号，也发表了声援巴勒斯坦人的象征性声明。但对于如何解决冲突，他们却提不出任何建议。"

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