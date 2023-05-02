德语媒体：修订后反间谍法仍模糊 令外企担心

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道，中国人大上周对反间谍法进行了修订，令在华外国人也有所担心。修订后的该法将于7月1日生效。

文章写道，中国政府制定的法律大多非常模糊。这让有关部门在执行时有最大的灵活度。文章写道：“中国的政界人士、学者和记者未来可能因担心新规定的后果，而避免与外国同侪联络。上周传出消息，司法部门逮捕了党报《光明日报》一名知名专栏作者。该记者曾定期与一名日本同侪会面。与此同时，中国有关部门还拘留了一名台湾出版商，其出版社出版对中国持批评态度的书籍。”

文章写道，对于在华外国企业而言，修订后的反间谍法也可能会带来严重后果。文章写道：“即便是普普通通的市场调查，或收集竞争者的信息，以后也可能落入反间谍法的范畴。不安气氛已经在企业间散播开来。在华企业负责人担心公司可能被搜查，电脑、手机可能被没收。中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）表示：‘欧洲商界了解这一情况，并密切注视相关进展。’”

“上周传出消息，中国警方4月初搜查了美国贝恩咨询公司在上海的办公室，多名工作人员受到讯问。该企业目前尚不想就事因表态。此外，中国网络监管部门不久前对美国芯片制造商美光公司展开调查。在华美企代表纷纷担心，中国政府可能广泛打击美国企业，作为对总统拜登遏制中国政策的回应。”

文章写道：“中国有关部门新近的行动，以及新修订的反间谍法措辞之模糊，与北京试图吸引外商扩大在华经营活动的努力背道而驰。3月初全国人大会议上，时任总理李克强还曾承诺，中国将继续改善外国企业的经营环境。”

美俄中——“核三角”

《法兰克福评论报》写道：“世界变得更危险。30年来，核弹头的数量首次增加。除了核大国美俄之间的对峙之外，中国加强核军备构成了三足鼎立。这比一场两方的对决更难管控。目前的阵线明确：美国面对的是俄、中两个专制国家；后两者的核武库规模加在一起明显超过美国。”

文章写道：“俄罗斯和美国共拥有世界上九成以上的核武器。斯德哥尔摩和平研究所2022年度报告中写道，另外七个核国家要么在研发新武器系统，要么在进行核武库的现代化升级。‘中国正在对其核武库进行可观的扩展，这包括卫星图片显示的超过300个新发射井的建造。’”

文章写道：“之所以引起如此大的不安，首先是因为，中国核能力的增长使美国的核威慑力受到削弱。美国智库‘遗产基金会’安全专家卡拉法诺（James Jay Carafano）写道：美国的战略核能力在规模上能够对俄罗斯以及在有限的程度上对其他国家形成有效的吓阻。美国很可能并不拥有足够的核能力，能够同时对俄罗斯以及加强核军备后的中国拥有所谓‘共同毁灭’能力（即若一方使用核武器，则双方乃至世界都将毁灭——编者注）。这一所谓‘恐怖平衡’原则在冷战中是美国和苏联都不敢首先实施核打击的保证。”

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