德语媒体：保卫香港的自由 就是保卫欧洲的自由

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"西方民主国家救不了香港 却可以帮助港人"为题，刊发评论指出，英国考虑出台政策便于香港人移居的举措是正确的，但是还远远不够。

作者注意到，持有英国国民(海外)护照(BNO)的香港人最多可以有近300万，在750万总人口中占有相当高的比例。而现在英国拟出台政策允许这部分香港人移民英国，将使得富人以及受过良好教育的阶层首先离开香港。"人才流失将会非常严重，香港将不再是今天的金融中心。难怪北京为此抨击伦敦，指责后者试图干涉内政。"

文章接着指出，能持有BNO护照的人，必须要出生在1997年之前的殖民时代。"但是，那些1997年回归时尚未出生的香港人，则被排除在英国的计划之外。BNO身份无法让子女继承，而奋力反抗不断增长的中国影响力的，正是这些年轻人。他们组织罢课，过去一年中屡屡走上街头。他们中的一部分，出于绝望情绪，令人遗憾地使用了暴力。"

"现在，北京拟出台的国安法，正是对准这些年轻人。因此，民主国家应该考虑接纳出于政治原因想要离开香港的人。台湾就是一个例子。澳大利亚、美国也有了相应的动向。诚然，给香港人政治避难权并无法阻止香港变成一座普通的中国城市，但是这一措施至少能够给那些为自由而奋战的人以继续享有自由的机会。"

"对于中国当权者而言，香港的国际金融中心地位当然具有十分重要的价值。如果香港的司法体系不再独立、国际企业撤离这里，这种重要性就会消失。潜在的人才流失则将进一步扩大代价。但是，有一点必须牢记：原则上，北京确实可以在香港为所欲为；如果北京愿意付出相应的代价，没有人能够在香港问题上阻止他们。"

柏林出版的《世界报》则以"德国在香港问题上的沉默令人羞愧"为题，再次将今日香港与冷战时的西柏林进行了对比。作者指出，二战期间罪孽深重的德国，在战后立刻受到了美国为首的西方阵营之庇护，在西柏林这个自由世界桥头堡奋力抵御共产党势力。

"72年后的今天，德国变富了，获得了巨大的影响力，德国总理是地球上最有权力的人之一。现在本应该轮到我们去保卫自由世界的桥头堡。香港正处于前所未有的险境之中，将手伸向自由城市的又是一个共产党政权。"

"每当涉及反对美国或者保护森林时，德国人往往迅速组织起示威行动。可是现在，人链呢？静坐呢？谁又会去中国驻德使领馆前示威？又有哪个德国人在买运动鞋时会关心是不是'中国制造'？德国政府内又有谁会为南海之滨的这座城市的自由而明确发声？这种沉默令人羞愧。德国以及欧洲迄今发出的讯号是：香港人，请你们独自奋战。"

"1997年6月30日英国撤出香港之时，伊丽莎白二世女王曾经希望香港民众'最好能够明白什么才是对香港有利'，她说：'全世界都看着香港。'尽管面临着中国的威胁，现在全世界必须再次关注香港。如果香港无法被保护，下一个就会轮到台湾。再接下去，没准还会轮到某些接纳了大量中国投资的国家，这其中也包括部分欧洲国家。"

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