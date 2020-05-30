 德语媒体：保卫香港的自由 就是保卫欧洲的自由 | 媒体看中国 | DW | 04.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：保卫香港的自由 就是保卫欧洲的自由

德国《世界报》指出，如果香港的自由无法被保卫，台湾的前途也难保，甚至某些接纳了大量中国投资的欧洲国家之自由也会危如累卵。瑞士《新苏黎世报》则认为，西方民主国家首先应该致力于保护那些为自由价值观而奋战的香港年轻人。

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker (Reiuters/T. Siu)

6月4日晚，香港市民不顾集会禁令，“遍地开花”举行六四事件31周年纪念活动

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"西方民主国家救不了香港 却可以帮助港人"为题，刊发评论指出，英国考虑出台政策便于香港人移居的举措是正确的，但是还远远不够。

作者注意到，持有英国国民(海外)护照(BNO)的香港人最多可以有近300万，在750万总人口中占有相当高的比例。而现在英国拟出台政策允许这部分香港人移民英国，将使得富人以及受过良好教育的阶层首先离开香港。"人才流失将会非常严重，香港将不再是今天的金融中心。难怪北京为此抨击伦敦，指责后者试图干涉内政。"

文章接着指出，能持有BNO护照的人，必须要出生在1997年之前的殖民时代。"但是，那些1997年回归时尚未出生的香港人，则被排除在英国的计划之外。BNO身份无法让子女继承，而奋力反抗不断增长的中国影响力的，正是这些年轻人。他们组织罢课，过去一年中屡屡走上街头。他们中的一部分，出于绝望情绪，令人遗憾地使用了暴力。"

"现在，北京拟出台的国安法，正是对准这些年轻人。因此，民主国家应该考虑接纳出于政治原因想要离开香港的人。台湾就是一个例子。澳大利亚、美国也有了相应的动向。诚然，给香港人政治避难权并无法阻止香港变成一座普通的中国城市，但是这一措施至少能够给那些为自由而奋战的人以继续享有自由的机会。"

Hongkong Proteste mit britischem Pass (picture alliance/AP Photo/Kin Cheung)

5月29日，一名香港示威者手持BNO护照

"对于中国当权者而言，香港的国际金融中心地位当然具有十分重要的价值。如果香港的司法体系不再独立、国际企业撤离这里，这种重要性就会消失。潜在的人才流失则将进一步扩大代价。但是，有一点必须牢记：原则上，北京确实可以在香港为所欲为；如果北京愿意付出相应的代价，没有人能够在香港问题上阻止他们。"

 

DW.COM

英国首相约翰逊表示，英国无意阻碍中国崛起，但是若中国执意实施「港版国安法」，英国将改变其移民法规，让港人获得在英国居住、工作的权利。 (03.06.2020)

欧盟支持香港人享有自由，并呼吁中国尊重“一国两制”的原则，但是却避免采取具体措施。 (30.05.2020)

周五，德国联邦议院就“港版国安法”议题进行了一个小时的辩论。在德国政府如何应对香港特别行政区自治地位受损以及香港人权受威胁的问题上，党派之间存在分歧。同一天欧盟也做出“严重关切”的表态。 (29.05.2020)

德国对于北京强推港版国安法的回应相当克制，仅重复呼吁中方尊重香港高度自治。反对派议员批评德国政府不够强硬，更指名总理默克尔和外交部长马斯表明立场。德国联邦议会将就此展开讨论。 (29.05.2020)

柏林出版的《世界报》则以"德国在香港问题上的沉默令人羞愧"为题，再次将今日香港与冷战时的西柏林进行了对比。作者指出，二战期间罪孽深重的德国，在战后立刻受到了美国为首的西方阵营之庇护，在西柏林这个自由世界桥头堡奋力抵御共产党势力。

"72年后的今天，德国变富了，获得了巨大的影响力，德国总理是地球上最有权力的人之一。现在本应该轮到我们去保卫自由世界的桥头堡。香港正处于前所未有的险境之中，将手伸向自由城市的又是一个共产党政权。"

"每当涉及反对美国或者保护森林时，德国人往往迅速组织起示威行动。可是现在，人链呢？静坐呢？谁又会去中国驻德使领馆前示威？又有哪个德国人在买运动鞋时会关心是不是'中国制造'？德国政府内又有谁会为南海之滨的这座城市的自由而明确发声？这种沉默令人羞愧。德国以及欧洲迄今发出的讯号是：香港人，请你们独自奋战。"

"1997年6月30日英国撤出香港之时，伊丽莎白二世女王曾经希望香港民众'最好能够明白什么才是对香港有利'，她说：'全世界都看着香港。'尽管面临着中国的威胁，现在全世界必须再次关注香港。如果香港无法被保护，下一个就会轮到台湾。再接下去，没准还会轮到某些接纳了大量中国投资的国家，这其中也包括部分欧洲国家。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

相关内容

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Passanten

面对香港问题 欧盟光说不练 30.05.2020

欧盟支持香港人享有自由，并呼吁中国尊重“一国两制”的原则，但是却避免采取具体措施。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian

中国企进口三船美国大豆 中美贸协危机仍未解 02.06.2020

在传出中国当局下令主要国企暂停采购美国大豆和猪肉后，路透社报导中国国企周一仍进口了三船美国大豆，相当于18万吨的量。该批大豆预计10月或11月会运出。但消息人士担忧，如果中美争端持续升级，第一阶段贸协恐因此破裂。

China Kongress

客座评论：北京会对台湾出重手吗 31.05.2020

中国两会推出的港版国安法，向外界宣示了北京在维护国家安全和政权安全上决不让步的强硬姿态，很大程度上，这也表明北京在关于中国的统一问题上，是不可能让步的。如果对这一点一些人过去还有怀疑的话，港版国安法的出台应该打消这个怀疑。

广告