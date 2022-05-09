德语媒体：俄罗斯被孤立，中国却获利？

（德国之声中文网）由一场乌克兰战争引发的西方与俄罗斯之间的经济战，双方都蒙受了巨大损失。《世界报》（Welt）刊发分析文章指出，战争目前没有任何要结束的迹象，而西方国家针对俄罗斯的制裁，也不断加码升级。如果说这样一场经济战没有赢家，那么还有一方即使不能算是赢家，至少也是相对损失较小——那就是中国。而这种局面，无异于2014年俄罗斯吞并克里米亚之后的情景再现。

作者Eduard Steiner分析指出，从目前来看，中国已经在从西方世界对俄罗斯的孤立战略中获利。他比较了中国海关公布的进出口数据：“中国与俄罗斯之间的贸易总额在今年头4个月里同比增长了25.9%，达到510.9亿美元。而相比之下：中国在这一时间段的进出口总额增长率则为10.1%。和最重要的几个贸易伙伴——东盟、欧盟和美国之间的贸易增长率分别只有7.2%、6.8%和8.7%。”

虽然现在还不应过早下定论，但是俄罗斯对中国的依赖性上升，这是已经可以确定的事实。文章指出，虽然中国维持官方上的中立立场，但仍然“承受着来自西方的巨大压力以及来自美国的威胁——如果中国要绕开制裁支持俄罗斯，将会面临次级制裁”。像华为和联想这样的中国大企业，已经开始裁减在俄罗斯分公司的雇员。

“尽管如此，中国作为即使不是赢家也是损失较小的一方，在对俄罗斯出口方面已经算是情况好很多了——尤其是和西方国家相比。从德国的例子就能看出后者的损失有多严重。”文章接着列举道，作为仅次于中国的俄罗斯第二大贸易伙伴，德国对于俄罗斯的出口在3月份暴跌了57.5%，降至11亿欧元。

从另一个方向来看，在进口俄罗斯产品方面，西方对俄罗斯油气资源的抵制则使得中国的采购量大大增加。“中国今年前四个月和俄罗斯之间贸易总额的25.9%增长率，主要来自于头两个月里俄罗斯对中国出口的激增。”中国从俄罗斯进口的产品中超过三分之二都是石油、天然气和煤炭。

文章最后指出：“中国目前正忙于在不损害西方制裁的情况下，充分利用俄罗斯孤立状态给自己带来的好处。在2014年之后中国就成功做到了这一点。值得关注的是，在2013年到2020年之间，中国在俄罗斯外贸总额中所占的比例从10.5%增长到了16%，并且这一比重还在增长，而欧盟所占比例则从50%以上降低到不足40%。而德国则在2013年之前，就已经被中国从俄罗斯最大贸易伙伴的位置上挤了下来。”

“数十年来最糟糕的情况”

《商报》（Handelsblatt）则继续关注“清零”政策给中国乃至全球经济带来的负面影响。该报主编Sebastian Matthes甚至在一篇社论中称“中国经济陷入了数十年来的最糟糕状况”。

“在新冠疫情之初，西方世界的投资人、企业家和政客还在带着钦慕的眼光看待中国：这个威权体制是如何坚决而有力地控制了疫情——而西方国家光为了讨论方案就要花费很长时间。面对新挑战迅速做出回应，当时被视为中国体制的明显强项。”

然而时移世易，面对新一波的疫情，“北京的领导层没有能力或者是不愿意对自己的决策做出解释，不愿意改变路线，更不用说是承认失误了——与之相反，北京越来越将自己与外界隔离，对批评清零政策的声音加以打压。”

“而之前被威权统治着嘲笑能力不足的西方国家，现在已经开始恢复正常生活。口罩在逐渐从日常生活中淡出。”作者最后总结道：“在这混乱之中的好消息是，要适应一个变化迅速的世界，通过创新来应对大型危机比如瘟疫和气候变化，民主和市场经济最终仍然是更加优越的体制。这一点是西方世界不应该忘记的，尽管它也存在问题。”

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