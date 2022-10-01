德语媒体：俄罗斯的核威胁对中国意味着什么？

（德国之声中文网）自从普京宣布“部分动员令”，并且再次发出核威胁之后，西方舆论围绕莫斯科的战略意图进行了种种分析猜测：普京的威胁到底是不是虚张声势？他在何种情况下可能将威胁变为行动？如果这种情况发生，克里姆林宫又将动用什么样级别的武器，在什么地方使用呢？德国网络媒体“欧洲安全与技术”（esut.de）发表分析文章，从另一个角度，阐述了俄罗斯的核威胁对于中国来说意味着什么。

作者Gerd Portugall先从北京的表态入手进行分析——中国外交部发言人汪文斌在普京宣布部分动员令当天做出的表态明显带有躲闪态度：“中方在乌克兰问题上的立场一贯、明确，始终主张各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。”

文章接着分析了在“部分动员令”宣布前后，中方领导层的一些表态：在联大会议期间分别会见了俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库列巴的王毅，强调了呼吁通过对话和平解决冲突和尊重各国领土主权完整的立场。而在此前的上海合作组织峰会上会见过习近平的普京也透露，中方对于乌克兰局势表达了“疑虑”。

如果普京在压力之下孤注一掷，真的动用了核武器，那么中国会如何回应呢？伦敦国王学院的核武器专家威廉姆斯（Heather Williams）指出，中国的信条是不会成为先动用核武器的一方。如果普京真的在乌克兰打响核战争的第一炮，那么他可能会失去中国的支持。

美国退役上将斯塔夫里迪斯（James Stavridis）也在一次媒体采访中表示，如果俄罗斯对乌克兰采取核打击，那么“连包括伊朗和中国在内的盟友都会将其抛弃”。

美联储和中国政府犯了同样的错误？

德国《经济周刊》在线版（wiwo.de）则发表了耶鲁大学经济学家Stephen Roach撰写的客席评论，关注美国和中国的货币政策。文章指出，虽然美联储近期连续加息的动作赢得了不少肯定，而习近平在中国崛起中取得的经济成就也不容小觑，但是两者都是“徒有虚名”。

原因就是：美联储执着于核心通胀率（指剔除一些价格变动巨大且频繁或短期性质价格波动的商品或服务后的通货膨胀），而中国则执着于习近平作为核心领导人的地位。“这两者有一个重要的共同点：那就是容易受到重大政策错误的影响。“



作者分析了美联储目前的基准利率，指出目前3.1%的水平仍然比三个月平均通货膨胀率要低至少五个百分点，这样算下来实际基准利率相当于是-5%，所以根本算不上是紧缩型货币政策。而像美联储主席鲍威尔那样聚焦核心通货膨胀率，则非常容易忽略问题的严重性，直到为时过晚。



而中国的核心问题不在于通货膨胀，而在于领导层的个人影响。“北京领导层对于政治本能的缺乏，正在阻碍企业活动和创业，给创新和生产力踩下刹车。“



“由于中国的核心领导人被自己对于意识形态和控制的执着所蒙蔽，对于摆在面前的严峻经济气氛毫无察觉和准备，所以他的麻烦可能才刚刚开始。”



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