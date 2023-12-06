德语媒体：俄乌战争的教训与台海局势

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，习近平治下的中国已经在地缘政治层面对西方构成了挑战，西方必须对习近平政权构成的威胁有一个清醒的认识，并为避免东亚爆发战争付出切实的努力。这篇题为《台湾以及2022年2月24日带给我们的教训》的客座评论写道：

"尽管习近平很早就已暴露出个人独裁的迹象，但长期以来，习近平政权的新极权主义特征却一直没有引起应有的重视，这样做的恶果正在逐渐得到体现。习从未对毛泽东、大跃进以及文化大革命提出过批评。2013年的一次讲话中，他还对否定列宁斯大林的思潮提出过警告。对于发生在新疆的反人类罪行以及维吾尔人所遭受的苦难，习近平也负有不可推卸的责任。基于他推出的港版国安法，数以万计的香港人被迫远走他乡。而错误的清零政策也显示出，习近平完全误判了民众对苦难的忍耐极限。

中共中央总书记的地位赋予了习近平至高无上的权力，他同时还是中央军委主席。来自美国安全圈的消息称，习近平已向中国人民解放军下达命令，最迟在2027年前为军事攻台做好准备。按照美国中央情报局局长伯恩斯的说法，这并不意味着习近平武力攻台的决心已定。但鉴于习近平喜欢铤而走险的做派，我们必须清楚一点：即民主台湾现在的处境极为危险。

一名海上安全问题专家最近指出，中国正在进行'20世纪30年代以来最大规模的海军扩充'。此外，习近平还在不断加强中国的抗制裁能力。但他为什么偏偏要攻打台湾呢？毕竟这个民主岛国并没有对中国构成任何军事威胁。但是，作为第一岛链的组成部分，台湾是中国军队进入太平洋的阻碍，从而对中国具有极其重要的军事战略意义。更何况，自家门前有这样一个运作良好的民主典范，就足以让台湾成为中共政权的眼中钉肉中刺。"

评论指出，习近平已经年近古稀，他不希望在有生之年看到台湾的民主制度变得更加稳固。而俄乌战争以及中东冲突也有可能使习近平获得了提前攻打台湾的勇气。

"法国总统马克龙在一次采访中，流露出一种观点，似乎欧洲可以置身于中国、台湾和美国之间的冲突之外。如果马克龙认为，台湾危机的升级是由于美国一手策划，中国做出过激反应而造成的，那他就大错而特错了。他没有意识到，捍卫自由、民主以及经济发达的台湾，不仅符合美国利益，同样也符合欧洲民主政体的自身利益。

台海战争将导致全球供应链的瘫痪，引发抛售黄金美债的浪潮，并会导致能源价格的暴涨。荣鼎公司的一项调研显示，台海战争将会造成两万亿美元的经济损失。那么应该怎样去做，才有希望避免这场灾难的发生呢？虽然欧洲在东亚并不扮演安全政策方面的角色，但欧洲应当为美国提供有效的支持。也就是说，欧洲应当付出更多努力，确保乌克兰赢得战争。普京的惨败将向习近平表明一点，即发动帝国主义侵略战争是不值得的。美国也需要同欧洲进行这样的分工协作，以便有足够的精力通过军事威慑维持台海现状。这一次，我们不应再次因为为时已晚而追悔莫及。"

由于阿根廷和法国提出异议，欧盟同南方共同市场签署自由贸易协议一事再度被迫推迟，《日报》发表评论称，欧盟和南美国家争执不休，只能令中国从中受益：

"很多经济界代表都希望双方能够尽快签署自由贸易协定。一方面是希望开拓新的市场，另一方面也是为了实现供应链的多样化。问题早已不再局限于经济层面。出于应对北京的目的，欧盟希望可以同时为几个战略性问题找到解决方案。一方面借助同南方共同市场的自由贸易协定减少对中国的高度依赖，另一方面，也是为了阻遏中国迅猛扩展的地缘政治影响力。

中国对南美基础设施投入了数以亿计的巨额资金。过去十年中，中国对南方共同市场成员国的贸易额增加了95%，达到1920亿美元。无论是销售，还是采购，在南方共同市场中，中国正在快速超越欧盟。"

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