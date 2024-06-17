德语媒体：俄乌战争持续让中国渔翁得利

刚刚落幕的瑞士和平峰会并没有取得实质性的成果，没有与会的中国扮演了怎样的角色？《法兰克福评论报》认为，乌克兰的和平将取决于中国的态度。《新苏黎世报》则指出，一场持续不断、但俄罗斯又无法获胜的战争，最为符合中国的战略利益。

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》以“没有俄罗斯参与的和平会议 ”为题，刊文指出，刚刚落幕的瑞士和平会议远远没能为乌克兰的和平铺平道路。

作者认为，瑞士和会至少展现了国际社会终结战争、或者说至少是减少战争损害的意愿，但是没有俄罗斯的参与，和平协议就难以达成，而且俄乌和平也在很大程度上取决于中国。

“一个强大的、努力推动认真谈判的国际社会，有助于提高今后达成停火的概率。这主要取决于中国是否继续纵容普京。只有当中国也站到在参加瑞士和会的92个国家一边时，和平会议才有望取得比此次更多的成果。”

2023年10月，正在重庆等候装载运往俄罗斯的中国产汽车 图像来源: CFOTO/picture alliance

瑞士《新苏黎世报》以“中俄联盟对西方意味着什么 ”为题，刊发由瑞典斯德哥尔摩东欧研究所(SCEEUS)学者Andreas Umland和Hugo von Essen撰写的客席评论。作者认为，一个既不能获胜、但也不会战败的俄罗斯，最为符合中国的战略利益。

“尽管中资银行近期对中俄贸易愈发谨慎，北京官方的伪和平论调依然值得怀疑。长期以来，中国对俄罗斯进行系统性地支持，这意味着维持俄乌战争的热度符合中国国家利益，北京能够在经济上以及地缘政治方面得益于战争的副作用。这场发生在欧陆的战争牵制了西方的资源，也分散了美国本该关注中国行为的注意力。”

“俄罗斯在乌克兰战场与西方的冲突让中国成为了渔翁得利的一方。这牵涉到俄罗斯本身，也牵涉到欧洲、亚洲以及其他地方，各地的中国竞争对手都被这场战争分散了注意力。俄罗斯对中国的依赖性本就很高，现在还进一步增长。中资企业正在填补西方合作伙伴撤离俄罗斯后的空白。”

“随着战争的持续，中国面对俄罗斯的相对实力与日俱增。俄罗斯红火的军工产业创造了一波虚假的经济增长，掩盖了实质上的经济衰败。中国经济一方面也面临很多困难，但是却能继续增长，并且得益于减价的俄罗斯进口能源以及大规模向俄出口的中国消费品。此外，莫斯科还逐步允许越来越多的先进军事技术转让给中国。”

“尽管俄罗斯还不是一个纯粹的附庸，但莫斯科也几乎别无选择，只能满足中国越来越多的要求----无论是能源价格折扣，还是中国在中亚扩张影响力，抑或是支持中国在南亚以及东亚称霸诉求。在这些地区还有印度、越南等俄罗斯传统亲密盟友。”

“北京既不希望俄罗斯在乌克兰战场上完全获胜，也不希望其彻底战败。如果在中国支持下俄罗斯获胜，莫斯科的实力就会增强，但是西方就会进一步疏远北京。要是俄罗斯战败，普京政权就会失稳，甚至会导致政治变革或者崩溃。这不仅会让中国不再有廉价能源、广阔的俄罗斯市场、北极通道、尖端军事科技，还意味着在长期的中美战略对抗中失去最重要的盟友，从而威胁到中国超越美国之战略目标。”

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