德语媒体：俄乌战争令中国受益

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，得益于热络的中俄贸易，遭受西方制裁的俄罗斯经济不仅得以继续发展，而且习近平也在对普京在乌克兰的战争努力提供着直接的支持。而西方世界竟对此无能为力。这篇题为《中国令战争得以延续》的评论写道：

"中国商家卖给俄罗斯的产品中，包括可供俄罗斯军队修建工事的建筑机械、可以执行空中侦察任务的无人机、可以向前线运送物资的载重汽车以及制造坦克所需的滚珠轴承和制造导弹所需的芯片等等。这些物资并不是可以直接杀害乌克兰人的致命武器，但得益于这些物资，俄罗斯可以保持其作战能力，从而使战争得以继续延续。



至于俄罗斯购置上述物资出于何种目的，中国当局当然心知肚明。中国常常辩解说，其他国家也在向俄罗斯出口这类物资：比如土耳其和阿联酋等国。但这种辩解显得苍白无力，毕竟除了中国之外，没有任何国家有能力满足俄罗斯战争狂人的巨大需求。尽管北京对莫斯科的支持，已经使西方对乌克兰的军事援助事倍功半，但美国和欧盟却只做出了一些象征性的姿态。他们会在一些外交场合提出上述问题，或者将一些中国企业纳入制裁清单。但西方政府只是在同中国企业作猫捉老鼠的游戏：一家企业遭到了制裁，另一家企业就会接管生意。西方完全没有能力去制止中俄贸易。这样做不仅代价高昂，而且也并没有胜算。中国生产的许多产品完全独立于西方，制裁这类产品，对西方来说将是徒劳的。"

评论指出，西方当然可以对中国产品实施制裁，从而使中国支持俄罗斯的代价变得更高。但这样做却需要承担中国采取反制措施的风险。





"西方为了自身的经济发展，仍然急需中国的原材料和技术。这种情况至少在西方找到替代市场之前的几年之内不会发生改变。中国党和国家领导人习近平非常清楚，西方并不愿意让贸易战进一步升级。北京可以随时调整支持俄罗斯的力度，从而对俄乌战争施加影响。只要那里的战争延续一天，中国的财源就会滚滚而来。"



中国官方宣布，从12月1日起，将对包括德国在内的五国公民实施单方面免签政策。持上述国家护照者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免签入境。《法兰克福汇报》就此发表评论，奉劝民众前往中国时，还是应三思而后行。



"西藏和新疆对少数民族的打压，只是需要考虑的一个方面。不过，对于那些刻意寻求'异国情调'的人来说，考虑一下这个因素也绝无坏处。在习近平的领导下，中国明显加强了打压和管制的力度，但普通游客想必对此不会有太多的察觉。

无论商人，还是普通游客，对于那些今后可以免签前往中国的人来说，他们想必也都强烈希望自己能够健康地返回家乡。而在这个问题上，北京过去几年的所作所为已经令其信誉扫地。

对于世界卫生组织就儿童肺炎病例激增的紧急问询，中国有关当局回应说，一切均在掌控之中。如果北京当局这一次直接道出了真相，固然皆大欢喜。但新冠疫情初期，中国隐瞒真相的做法却是不应当被轻易忘记的。"

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