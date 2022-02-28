德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，在俄乌冲突中，中国明显站在了莫斯科一方，但同时却又要摆出中立的姿态，但恰恰是这种暧昧的态度很有可能会让北京付出惨痛的代价。这篇题为《俄乌危机中，中国打错了算盘》的评论写道：

"中国的举措是相互矛盾的。而北京的这一系列做法，也只有专制体制才能做得到。在这种体制中，记者能做的，只是不断追问，但他们得到的也总是那一套前后矛盾的说辞。中国没有反对派，一言九鼎的党和国家领导人习近平更不必担心在选举中丢掉权力。

今后数天和数周之内，随着乌克兰人道危机的不断加剧，随着伤亡人数进一步增多，北京的出尔反尔也会进一步升级。世人会进一步看清，早在俄罗斯出兵乌克兰之前，中国就已在2月4日同普京签署联合声明站在了俄罗斯一方。人们会进一步意识到，普习会晤时习近平所说的'友谊无止境'是对谁做出的承诺。而北京现在居然想以中立调停人的身份出现，简直不可思议。毕竟俄乌冲突的今后发展中，中国疏远俄罗斯、彻底背离中俄联合声明的可能性微乎其微。"

评论写道，北京支持俄罗斯在欧洲挑起战火的行为，欧盟、德国和美国已经记录在案，欧美也意识到了中国政府是多么的危险。在乌克兰危机中，欧美结成了前所未有的强大同盟。必要情况下，这一同盟也会去对付中国。评论最后写道：

"中国领导层又一次低估了他们的所作所为会在欧洲引发多么强烈的反响。最终中国只会搬起石头砸自己的脚，毕竟在经济领域，中国还离不开欧洲。中国打错算盘的事情已经不是第一次了。中国政府曾经误判形势，以所谓立陶宛违背外交准则为由，对该国实施经济制裁，最终导致欧盟奋起反击，将中国告上了世贸组织。中国的误判还包括，他们对欧盟议员颁布制裁令，而作为回应，欧盟议会随即叫停了中方盼望已久的中欧投资协定。

凡此种种，都有悖于中国的长远经济利益。乌克兰战争要求国际社会亮明态度，中国也不能例外。对中国的质疑正在与日俱增，这一点也将在经济关系中得到体现。对于在很大程度上仍旧依赖外国技术的中国经济来说，今年的情况已经非常不妙，而今后的道路也将变得更加艰难。"

俄罗斯对乌克兰发动的侵略，也使台湾问题变得更加敏感。本周，拜登政府派遣的代表团和前国务卿蓬佩奥先后到访台湾，宣示"美台关系"重要性的意味非常明显。日本前首相安倍前不久也要求，美国应放弃在台湾问题上的"战略模糊"策略。《新苏黎世报》就此写道：

"来自美国和日本这些明确信号的背后，除了经济利益之外，也有战略利益的考量。美日双方都不希望让中国打破第一岛链。一旦中国获得进入太平洋的突破口，日本担心获取原料的海上通道将面临危险。而美国则担心，中国会直接对其设在关岛和夏威夷的军事基地发动攻击。

与此同时，日本专家认为，中国领导层会密切关注及研判美国及其盟友对乌克兰战争的反应。乌克兰人的顽强抵抗尤其会引起中国的反思，毕竟攻打台湾的难度要远远高于俄罗斯对乌克兰发动的攻势。"

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