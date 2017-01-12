德语媒体：俄中军事靠近 马云退休成谜

（德国之声中文网）《商报》题为"东方联盟"（Allianz im Osten）的文章写道："俄罗斯军演首日，总统普京与中国的强人习近平在海参崴会面，并非偶然。"

"普京说：'我们在政治、安全和防御领域都有信任关系。'他称赞客人说：'我们知道，您个人对俄中关系的发展有很大的关注。'"

文章写道："自2015年，克里姆林宫秋季在海参崴举行东方经济论坛（EEF），以表达在政治和经济上向东的转向。该论坛如今成为一个国际平台。除习近平外，日本首相安倍晋三也出席，已于周一与普京会了面。"

克里米亚和乌克兰危机令俄罗斯受到制裁。"北京是唯一一个在危机后与莫斯科的贸易额有所增加的贸易伙伴。"

"但俄罗斯希望经济多元化的目标，却未能更进一步。俄罗斯向中国也主要出口原材料。除原油、天然气、煤炭之外，中国还感兴趣的是西伯利亚大量砍伐并运至边界的木材。"

"中国则主要提供制成品。在海参崴，阿里巴巴与俄罗斯电信公司Megafon、网络公司Mail.ru成立合资企业，将扩大中国在俄罗斯电子商务市场上的份额。由于西方的制裁，中国为俄罗斯提供的机械也越来越重要。"

《新苏黎世报》的文章则写道："中国的参与是重要的，这毫无疑问。在此之前，俄罗斯在此大型年度军演中，仅允许白俄罗斯、哈萨克斯坦等盟国深度了解其军力。与中国则仅在上海合作组织框架下进行过较小的多边演习。……莫斯科与北京在政治和经济上的靠近，如今也更多延伸至军事。"

"俄罗斯长期是中国重要的军火供应方。在地缘战略上，双方都希望削弱美国主导的世界秩序，建立新的力量关系。但军事上，双方有很深的不信任。……今年早些时候，中国军方对莫斯科的访问则已显示出迹象：务实主义和政治战略目标，让双方在安全政策方面的合作也成为可能。"

马云

马云与中国民营经济

《法兰克福汇报》署名Hendrik Ankenbrand的文章写道："世界最有价值的企业之一、电商阿里巴巴的创始人马云退出领导层，让以成功为导向的中国人失去了最大的一位英雄。没有谁比他更能象征着这个过去贫穷的国家崛起成为超级大国。这位精力充沛、雄心勃勃的亿万富翁为什么决定明年55岁时退休，是个谜。"

文章写道："他出人意料的宣布引发忧虑：已经受到严格削减的个体经济的自由，或将进一步受到限制。面对阿里巴巴这样强大的企业，政界领导层担心失去控制权。数亿中国人不再通过国有银行完成金融交易，而是通过马所创立的蚂蚁金服，北京对此持质疑态度。"

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