 德语媒体：俄中之间有真友谊吗？ | 媒体看中国 | DW | 26.04.2023

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德语媒体：俄中之间有真友谊吗？

《新苏黎世报》记者前往中俄边境黑河以及隔江相望的布拉戈维申斯克，在那里考察两国民众之间的关系是近是远。《时代周报》关注欧中关系。

Russland China | Die erste russisch-chinesische Brücke über den Fluss Amur wird für den Verkehr freigegeben

连通黑河与布拉戈维申斯克的大桥于2022年6月通车

（德国之声中文网）俄中两国边境长约4300公里。但两国民众的距离到底有多近？《新苏黎世报》记者写道："如果是按两国首脑习近平和普京的说法，那很明显……他们多次宣称两国'友谊无上限'。"

"事实上，历史仍然对中俄民众之间的关系是个沉重的负担。到1858年以前，即中国的清代，黑龙江以北的大片地区仍属于中国。之后，俄罗斯吞并该地区，在两个所谓不平等条约的框架下，北京不得不割让约160万平方公里土地给莫斯科。…即便在160年后的今天，仍有许多中国人认为这些条约是羞耻。中俄两国最终结束边境争议是在1990年代党总书记、国家主席江泽民任下。公众对此知之甚少。"

文章写道："两国关系有多复杂，在距离黑河45分钟车程的瑷珲博物馆能见一斑。俄罗斯人不准入内。原因是，里面的绘画太残酷。绘画上，哥萨克人强奸中国妇女、用刺刀把人赶到河里。还有的画面是俄罗斯人用机关枪向已经站在河里的中国人射击。这些画面描述的是1900年俄罗斯再次试图占领中国的领土。"

而如今，黑河在边境贸易的繁荣发展之下，成为130万人的商业城市--只是在中国新冠清零、封锁边境之下陷入一片萧条。对面的布拉戈维申斯克则仍是仅有24万人的小城。

文章写道："经济的差距也在俄罗斯人那边引发对中国人的不信任和敌意。精于做生意的中国人被许多俄罗斯人视为贪婪和不择手段。边境以南这个经济大国的邻邦，让不少俄罗斯人感到害怕。"文章写道，在上世纪五六十年代情况还正相反。卡内基国际和平研究所俄中关系专家加布耶夫（Alexander Gabuew）说，那时候，俄罗斯是老大哥，如今成了小弟。

Russlands Putin führt Gespräche mit Chinas Xi in Moskau

“友谊无上限”？

而在黑河，不少中国人则因为经济上的领先而对布拉戈维申斯克颇有优越感。文章写道："十五年前，黑河居民还公开称黑龙江对岸的邻居懒惰。如今这样的评论听不到了。加布耶夫说：'任何反俄讨论现在在中国都被政治上压下去了。'"

文章写道："因此，两国民众之间谈不上有深刻关系。中俄民众之间正如两国首脑普京和习近平之间一样，更多是现实主义，特别是纯粹的利益关系。这是一种依赖性的关系，而不是友谊。"

中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

《时代周报》对法国总统马克龙访华后表示台湾"不是我们的冲突"、以及中国驻法大使卢沙野对克里米亚归属及前苏联加盟共和国独立地位的质疑，评述说："马克龙必须学习，即便'不是我们的'危机，形势也可能很快急转直下。好消息是，欧洲人在对华政策上又更紧密了一些。但这更多是中国的功劳，而不是法国政治。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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