德语媒体：依赖华为 后患无穷

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》刊发了德国绿党联邦议会党团副主席冯诺茨(Konstantin von Notz)、议员布兰特纳(Franziska Brantner)撰写的客席评论。文章以"华为争议为什么可以是欧洲的数字政策机遇"为题，认为当前围绕华为的辩论，暴露出了德国乃至欧洲长期以来的严重问题：在关键科技上受制于他国。

"面对华为、面对中国的法律、面对中国企业与北京当局之间的紧密关系、面对这些技术今后的应用领域，德国政府早就应该在国家层面上明确立场。我们认定，使用华为设备会带来风险，而这种风险是极其难以预见的。"

"同时，我们在这场重要的争辩中，却过多地集中在国家层面上，而没有和我们的欧洲伙伴共同探讨。……长期而言，欧洲各国的数字基础设施一体化只有通过强调欧盟的数字主权才能得以确保。"

"接下来的决策，当然会有着重大的地缘政治意义，这事关欧洲能在竞争激烈的电信市场上拥有怎样的地位，事关我们是否还能保障数字主权。有鉴于此，欧洲必须依靠自己的力量，而不再是依赖他人。这注定会是一条漫长的道路，今天的德国电信、沃达丰、西班牙电信已经使用了大量的华为3G、4G设备，有些服务商的华为设备比重甚至超过了50%。单一供应商的比重越大，依赖性就越强，这个逻辑很容易理解。而改变，则需要花费不少时间。而5G的意义，远远超越了'网速更快'。5G是具备核心地位的未来科技，因此我们必须尽快在这个领域减少依赖。"

"我们必须在以下两方面之间权衡：究竟是想要尽快拥有5G网络，还是宁可付出5G网络建设延迟的代价也要确保今后的安全性。我们认为，在攸关安全的数字基础设施领域，如果我们亟需依靠来自威权国家的企业，未免太过轻率。"

执政的德国社民党三名议员马奇(Christoph Matschie)、莫尔斯(Falko Mohrs)、齐默尔曼(Jens Zimmermann)也在《商报》上撰写客席评论，批评联邦政府想只依靠技术审核手段来规避风险的计划。作者认为，在至关重要的5G议题上，关键问题是设备供应商是否值得信任，而非其提供的设备是否确实被检验出了"后门"等安全问题，因为从长期来看安全风险无法通过技术检验手段来杜绝。

"我们必须做出决定：像华为这样受到中国法律约束的企业，究竟是否能够成为德国乃至欧洲建设5G网络的重要伙伴。我们对此十分不看好，并且认为，围绕这个问题，必须要展开政治辩论，最终的决策也应该是政治决策，而不应该由监管部门或者行政机构单独决定。同样地，让企业自证可信度的区区一纸责任声明，也绝对是不够的。"

"我们也注意到，其他国家也会要求企业在其产品中安置'后门'。但是我们认为，必须用特别的方法来对待中国。此外，5G也事关科技依赖性。掌握了关键科技，就能获得相当的权力政治优势。"

曾经派驻北京多年的德国电视二台记者Thomas Reichart周日也在电视台网站上发表评论。文章以"购买华为的人，得到的将是北京"为题，批评德国政府信任华为的做法。

"华为提供给德国的产品，仿佛就是一件礼物：最前沿的科技、无可匹敌的价格。这本应该引起我们的狐疑。华为可不会真的送什么礼物，因此，其真正的价格必然会高出许多，比如：培养我们对中国企业的依赖性。这不仅仅限于5G领域，也包含了其他技术的研发。又比如：让德国或者欧洲亟需研发的某些技术无法撼动中国企业的统治地位。"

"在华为问题上，德国人陷入了两难。德国总理默克尔显然担心，如果将华为排除出德国5G网络建设，中国政府会对德国经济界进行制裁。这说明，德国在新科技的研发方面沉睡了太久。而一旦我们在这个关键的未来领域向华为敞开大门，就意味着我们接连犯了两次一样的错误。"

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