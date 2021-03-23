德语媒体：依赖关系让道德批评失去作用

（德国之声中文网）中国此次制裁的欧洲4个机构当中，墨卡托基金会中国研究中心的名字赫然在列。《法兰克福汇报》周三（3月24日）发表“若不与北京齐声合唱，将受到惩罚”的文章。该文写道，这个研究中心并非以过度批评中国而闻名。这家欧洲最大的对华研究机构在其网站公布的研究成果有着以下标题：“布鲁塞尔在西巴尔干留下的空隙，北京来填上”，或者“新冠病毒追踪应用：中国的这些应用为什么大受欢迎？”对中国议题感兴趣的欧洲人，一定迟早会读到墨卡托中国研究中心的分析论文。

文章写道，“该中心主任Mikko Huotari称此次制裁是一种‘威慑’，一些研究分析结果可能对中国权力机构中的某些‘重要人士’而言很不舒适。‘我们大概被看作是对欧洲讨论议题具有影响力的机构’ 。从北京宣布制裁的文字中，无法判断哪些同研究中心有牵连的人将被禁止入境中国。该研究中心的顾问团成员包括Thomas Bagger，他是德国总统府外事部负责人。”

“作为对周一欧盟制裁中国官员的反制行为，中国政府宣布对8名欧洲议会议员、2名研究者以及4个机构采取禁止入境的惩罚。被制裁者中，有多名属于欧洲最好的中国通，在有关中国的议题上享有指导性话语权。如果他们长期不被允许前往中国的话，沟通的渠道将被关闭，对原本复杂的中国政治局势的观察与了解，将进一步受到限制。”

欧盟对华出口中有一半来自德国

放弃道德，或放弃生意

《世界报》主任记者Sascha Lehnartz撰文指出，只要德国对中国存在依赖关系，任何的道德批评都于事无补。

“欧盟迄今奉行了一套三位一体的中国战略，去年年底，一份题为‘欧美全球转变新日程’的纲领性文件出台，人们读到，对欧盟而言，中国是‘合作领域的谈判伙伴，经济领域的竞争对手，体制上的敌对者。’

作为开放型社会以及市场型经济，欧盟和美国在‘中国不断增长的国际自信构成战略威胁’的问题上态度一致，虽然欧美在‘什么是正确行动’上意见不一。

欧中投资协议便是这一意见分歧的例子。欧盟在德国结束理事会主席国任期前，由默克尔总理主导，匆匆同中方签署了这份投资文件，对候任总统拜登团队的协调请求置若罔闻。”

作者认为，世人皆知，投资文件不是用来束缚中国遵守人权准则的。中国在人权问题上甚至不愿同西方展开对话，对任何形式的批评中国都做出进攻性回击。

“欧盟对4名在新疆进行系统性迫害维族人的中国官员做出的制裁，事实上相对缓和，更富于象征意义。即便如此，北京祭出对10名政客、学者以及4个机构的强硬措施。

回应的语气不容置疑地告诉人们，北京怎么看待欧盟这一迫使中国规范的企图：他们认为这是不能容忍的干涉内政。中国政府呼吁欧盟改正错误，如果再犯，将会采取进一步措施。”

作者写道，中国会利用其经济实力伸张其地缘战略利益。中国的“全球战略目标是提高对方的经济依赖程度”，不能摆脱这一诱惑的国家，迟早要为此买单。德国的情况是，在中国活跃着5200家德国企业；欧盟对华出口中有一半来自德国，因此，“德国的出口经济对葬送这样一份账目清单，以换取道德激情，实在提不起兴趣。”

问题是，欧盟将怎样执行对华“三位一体”战略？作者指出，“可能这将意味着，中期看，将告别传播普世价值的思维，反正中国领导层根本不信这一套。这还意味着，或者放弃道德理念，或者放弃同中国做生意。”

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 被制裁的人员及其家属被禁止入境中国 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。他曾在台湾多所高校以及美国哈佛大学担任访问学者，近期发表过中欧关系等内容的报告。据网络媒体报道，瑞典国际问题研究所表示暂时不会对此事作评。叶必扬本人目前也没有在推特上表态。所有被中方制裁的个人及其家属被禁止入境中国内地以及香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究