德语媒体:依赖中国 依赖台湾 德企还有救吗?

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"担惊受怕的第三方"为题，刊发评论指出，在中美争斗的大背景下，德国经济对中国的依赖度不降反升，这已经引起了德国企业自己的不安情绪。

"疫情期间，中国成为了世界经济的火车头。2020年上半年，德国的工厂一度停工，随后的经济预测也一天天暗淡，而重新拉动经济的正是充满消费欲望的中国人。出口导向型的德国经济由于来自中国的需求而相对平稳地度过了新冠危机。"

"但是，快速复苏也有其代价。在某些行业，对中国市场依赖度进一步增加了，尤其是在汽车产业。根据安永咨询的调研，今年上半年，大众、奔驰、宝马这三家德国车企的新车销量的近40%都是在中国市场，且这一比例还在继续上升。"

文章接着指出，在如此高的依赖度下，一旦发生供应链扰动，或者恒大崩盘导致中国消费者手中没有余钱去买车，德国车企的财务报表立刻就会受到重大冲击。

"至少从特朗普总统激化美中矛盾起，德国企业如何摆脱日益严重的中国依赖症就成为了一个迫在眉睫的问题。我们必须如实承认：在可以预见的将来，不可能既摆脱对华依赖、又不严重损害德国本国的经济繁荣。损失了十几亿消费者的需求，无法通过增加对其他国家的出口来完全补偿。况且，巴斯夫、西门子等德国企业在中国进行了巨额长期投资。而每年两千多亿欧元的德中贸易额中，超过一半是德国从中国的进口货物----西方国家到底有多少制造业外流到了亚洲，这个问题在疫情期间的医疗物资供应商得到了很好的体现。假如没有中国制造的上游产品，许多行业的德国本土生产线也将受到很大冲击。"

文章末尾指出，美国正计划在国内大举投资，并且排挤中国企业，这多少给欧洲企业带来了一些机会。对于大部分欧洲企业而言，暂时还没必要在中美之间选边站。"只要欧洲企业依然能决定全球市场的标准，欧洲就能在美中之间当中立的第三方，和两边做生意。但同时也要明白：这将是一个非常不稳定的状态。"

位于新竹的一座台积电工厂

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"台湾风险"为题，担忧地指出，和全球其他国家一样，欧洲企业也非常依赖台湾生产的最先进工艺芯片，而这种依赖在台海局势紧张的背景下极其危险。

"只要发生一次时间稍微长一点的停电，高度敏感的芯片产业就会受到严重影响。不久前，德国东部德累斯顿发生了一次20分钟的停电事故，事后，当地的英飞凌工厂就不得不人工检验每一块晶圆。假如在新竹的台积电工厂附近爆炸了一枚炸弹，那么整条产业链也同样会被炸飞，甚至会波及到德国的汽车厂商。制造一枚芯片需要花费几个月时间，涉及几百道工序。任何一个环节出现停顿，都可能导致整条生产线倒退几星期甚至几个月时间。而且，现在全球芯片需求前所未有地高涨，任何一点微小扰动都会导致严重的供货紧张。"

"假如台湾芯片产业停摆，当然也会损害中国的利益。届时，只需要短短几天，中国的电子产品厂商就得关门，几百万工人就会失业。最近几个月，相关企业的芯片库存都非常少，而全球其他国家并没有哪些企业能替代台湾芯片产业的地位。"

"问题是：自信满满的民族主义者可曾因为这种问题而感到困扰？英国人前些年公投退出欧盟，也是违背经济理性的。统一台湾是中共力推的历史性项目，习近平恐怕会为此不惜牺牲经济，就像俄罗斯总统普京吞并克里米亚半岛时那样。"

作者接着指出，欧盟必须力推芯片产业本土化，以降低因产业链过长而造成的脆弱性。"时间已经非常紧迫。因为有一点非常明确：假如有一天台海真的爆发了冲突，当前的芯片供应紧张就得小巫见大巫。为应对这一情况必须早做准备，容不得半点拖延。"

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观看视频 02:19 芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

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