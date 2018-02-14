德语媒体：依赖中国的后果

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》的评论以"谁还想要冬奥会?"为题，注意到加拿大城市卡尔加里本周举行了全民公投，决定不申办2026年冬奥会。作者问道，独裁国家被奥委会褒奖的今天，还会有哪些西方民主国家会对奥运会感兴趣？

"这是国际奥委会的又一次重大失败，也是对奥委会主席巴赫的一次重创。他宣称的改革措施，也许触及到了体坛官员，却没有触及到拥有选票的民众。奥委会副主席小萨马兰奇(Juan Antonio Samaranch, 前奥委会主席之子)不久前还极其荒诞地、一本正经地宣扬'零成本奥运'理念。这位小萨马兰奇，还利用一切场合赞扬2022年北京冬奥会的准备工作。需要注意的是，在中国，如果外国运动员在奏响中国国歌时出现某些面部表情，是有可能遭到禁赛处罚的。在中国，数以十万计的人只是因为宗教身份就被送入再教育营。当然这对国际奥委会而言并不重要，毕竟再教育营距北京非常遥远。"

"然而，奥委会主席巴赫最近又一次问道，让民众投票来决定一件高度复杂且多年以后才发生的事情，这种做法还是否有意义。从国际奥委会的角度出发，这当然没有意义。毕竟，近年来有关申奥的全民公投，通过率为零。可是，独裁国家正在被褒奖、被奖赏、被拥抱，这又怎么能提升公投通过率呢？国际奥委会还在玩弄财务报表，想推销'零成本奥运'。而体育官员们在经历公投失败后，依然还能说出仿佛取得成功一般的言辞。"

"现在，2026年冬奥会还剩斯德哥尔摩以及米兰这两个申办城市，当地对冬奥会的政治支持度也非常低。对冬奥会的抵触情绪正在增长。在西方民主国家，国际奥委会冷冰冰的商业模式已经不再奏效。"

杜塞尔多夫出版的《商报》以"雨果博斯的中国路线充满风险"为题刊发评论，认为这家德国老牌服装企业雄心勃勃押宝中国市场的做法，将会遇到很多困难。

"在2022年前，德国最大男装品牌雨果博斯(Hugo Boss)计划将每年营业额增长率提升到5%~7%。这将明显快于市场平均增长速度。为了实现这一雄心勃勃的目标，总裁郎格(Mark Langer)必须在多个方面提升业绩。他必须扩展公司羸弱的互联网销售渠道，增加青年休闲品牌的销量，提升门店每平方米营业额。郎格的战略，对亚洲市场寄予厚望：雄心勃勃的战略目标，亚洲市场将为之作出最主要的贡献。"

"这一做法充满了风险。近年来，许多奢侈品企业都亲身经历了中国市场的巨大波动。他们太信赖中国不断增多的富裕人群，后者拥有购买高档服装、手提包的财力。但是，尤其是中国年轻人，现在正变得挑挑捡捡，他们不再不惜代价一定要购买西方顶级品牌产品。雨果博斯不久前也不得不降低在中国市场的西服售价。如果中国市场在今后几年陷于疲软，郎格的计划就会遇到麻烦，难以将亚洲市场营业额提升到全公司的20%。"

文章最后指出，该公司在欧洲市场以及美国市场的增长目前非常低迷。作者担忧地认为，雨果博斯的押宝中国战略，未免有些冒险。

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