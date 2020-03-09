德语媒体：依赖中国的代价

(德国之声中文网) 德国《汉诺威汇报》总编Hendrik Brandt以"新冠病毒与中国依赖性"为题，撰写评论指出，蔓延全球的病毒已经造成了严重的后果，供应链的断裂让口罩、防护服等防疫物资急缺，也让抗生素等重要物品无法生产，这暴露了西方国家前所未有的对中国的依赖性。

"将来回顾这场疫情，它很有可能成为我们与中国关系的转折点。远东传来的这种病毒告诉我们：我们的日常生活不仅仅早已被全球化，甚至也已经不再完全掌握在我们自己的手中。"

文章认为，各行各业的供应链断裂问题其实也不能全怪中国人。"他们可没有逼迫，他们只是能够无底线地吃苦耐劳，还无底线地便宜。短短两代人的时间，中国就从经济侏儒转变成了经济巨人。没有任何一个国家能有更大的增长规模，也没有任何一个国家能够更加无所顾忌。不过，如果我们赞叹武汉如何在两星期内建起了两座医院，我们就忽视了中国人之所以不得不这么干的原因：中国的(人均)医疗资源不足。"

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作者接着指出，中国的各种不足并没能阻挡住德国企业与中国合作的热情，他们被中国市场灿烂的前景蒙蔽了双眼，置中国是地球上最专制国家之事实于不顾。中国民众正处在当局的全面监控之中，少数派群体的权力正在被严重侵犯。"只有这样的人，才能以低廉的成本为我们生产商品。兴许不久后，他们还会凭借越来越优秀的自主品牌，将枪头调转指向我们。这里所指的并非是廉价的防护服等产品，近期围绕华为5G技术的争议已经再清楚不过地展现了这一问题。"

文章接着写道，对中国的依赖性被无情暴露出来，倒也不失为欧洲检验自身不足的时机，毕竟欧洲承平太久，需要清醒一下头脑。"讽刺的是，欧洲此时恰恰需要看一看中国历史。18世纪末，中国已经是全球贸易强国，中国皇帝充满权威，自信地认为已经站在历史之巅。他无法想象，在他的帝国之外，居然还会产生新的进步。于是，中国错过了延续到20世纪上半叶的工业化进程，不得不沦为落后国家。"

"如果说，当前的新冠乱局也有好处的话，便是它让我们痛苦地认识到自己在世界上的地位。因此，现在亟需重新掂量一下孰轻孰重。在全球范围内，欧洲的生活水平位居前列，但是这也有其代价。也许，从现在开始，我们将不得不更加频繁地自己承担这些代价。"

立场左倾的德国《青年世界报》也将目光投向了疫情面前异常脆弱的全球化供应链。文章以"脆弱的体系"为题，指出当今资本主义全球化经济的几乎所有行业，其供应链都绕不开中国。

"全球化资本主义对人类健康的巨大威胁也显现了出来。这一体系具备内生的、延及所有行业的扩张需求，几乎所有的东西都会被该体系变为商品，卫生领域也不例外。持久地追求利润最大化早已成为了医疗行业的准则，所以药品只会在具有足够盈利空间时才会生产，其生产地点也会选择在成本最低的地方，通常就是中国。对于口罩、消毒液而言，同样如此。这两种商品，目前勉强还能用高价买到，市场的'看不见的手'正在发挥作用：供需关系总是能协商出一个价格，即便这会导致外科医生都因此而无法确保最基本的手术无菌条件。"

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