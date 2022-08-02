德语媒体：佩洛西的信号与习近平不惜武统的“中国梦”

（德国之声中文网）佩洛西访问台湾会危及和平吗？《每日镜报》题为"行走在外交边缘"的文章中首先提出了这样一个问题。文章引用欧洲安全政策价值中心（European Values Center for Security Policy）台湾办公室主任叶皓勤（Marcin Jerzewski）认为，此行有助于稳定，"这是美国展示的一种威慑姿态，那就是，我们在这里，即使在俄罗斯入侵乌克兰之后，我们也没有忘记我们在印太的承诺。"

文章也谈到《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼（Thomas Friedman）和总部设在柏林的全球公共政策研究所所长托斯滕·贝纳（Thorsten Benner）的观点。前者谴责佩洛西的行程是"鲁莽、危险和不负责任的"，理由是现在不是合适的时机，西方必须专注于乌克兰的战争，对台湾最好的帮助是通过运送武器把该岛变成一个中国不敢碰的"豪猪"。后者则指出，和平与否取决于中国，"台湾没有威胁到中国，而是希望维持和平的现状--但中国不希望这样。"

文章也谈到习近平和今秋的党代会对北京此次所做反应的影响。文章说，习近平希望在今秋党代会上自己赢得前所未有的第三任期，墨卡托中国研究中心（MERICS）的Valerie Tan认为，习近平和中国最高领导人最不希望的就是在重要的二十大召开前不到三个月被视为软弱无能，这明显地表现在充满民主主义的尚武宣传中。但在台湾的专家叶皓勤（Marcin Jerzewski）则认为，"习近平是脆弱的"，他的第三个任期虽然是可能的，但没有得到确认，"这使得不稳定的行为不太可能发生"， "对习近平来说，风险会太高"。他认为，和俄罗斯总统普京不同，69岁的习近平是理性的。

《每日镜报》的文章还对美欧对台政策是否正在做出转变进行了分析。文章援引柏林科学与政治基金会研究员安吉拉·施坦策尔（Angela Stanzel）说，佩洛西的访问是一个信号，表明台湾不仅仅是美国的一个合作伙伴。她赞成德国的部长们也去台湾访问。上一个访问台湾的德国部长是当时的经济部长京特·雷克斯罗特（自民党），时间是1997年。"这种做法可以恢复--这并不意味着欧洲背离了一个中国政策"，施坦策尔说。

文章写道，美国和欧洲对目前的政策是否能阻止中国计划用武力夺取台湾的疑虑越来越大，中国在香港打破了"一国两制"的承诺，对欧盟成员国立陶宛实施制裁。

因此，"美国和欧盟正在对北京的这种红线转变作出反应，拜登总统一改以往的"战略模糊"路线，多次表示，如果台湾受到攻击，美国将站在台湾一边，欧洲议会呼吁欧盟委员会在贸易政策方面像对待中国一样对待台湾，并缔结一项投资协议。文章谈到欧洲议会副主席比尔7月对台湾的访问，并引用台湾远景基金会执行长赖怡忠（I-Chung Lai）话说，像比尔这样的欧洲方面"高级别互动和访问"最为重要，"这表明欧洲不接受中国对台湾的要求"，而这也是佩洛西此行的目的。对美国行政部门，例如拜登总统来说，外交上不可能的事，就由立法机构来做。

北京在秘密进行一场接近于战争的冲突

《南德意志报》题为"中毒的心"一文写道，中国正想方设法在政治和经济上削弱民主的台湾，几乎每天都会派飞机侵入台湾的航空识别区，重大演习的数量继续增加。这些挑衅行为伴随着虚假信息、网络攻击和选举干预。文章说，"当新冠病毒造成成百上千万人死亡时，北京却使尽全身解数，不给台湾在世界卫生组织的观察员地位。"毒害人民的心，打破他们的抵抗。这就是北京的战略。"

文章写道，"北京围绕美国领导层中的第三号人物佩洛西的台湾之行做出的威胁姿态听起来很吓人，然而，对台湾人来说，这种事情已是日常生活的一部分。在台湾海峡，专家们早就谈到了一场接近于战争的冲突。只不过北京目前仍然在秘密地进行这场冲突。"

文章说，"台湾人--其中许多人仍然与中国大陆保持密切联系，或者自己在那里工作和生活--惊恐地看到中国在党和国家领导人习近平的领导下发生了多大的变化。因此，台湾许多人不愿意生活在一个把自己的公民关进拘留营、破坏他们的文化并大规模监控他们的国家并不令人奇怪。"

文章认为，"按照习近平的想法，要实现到2049年成为世界军事和经济强国的'中国梦 '，统一势在必行。习近平希望在必要时通过武力实现这一目标。"

文章最后写道，"北京政权对佩洛西访问台湾的反应是威胁。然而，中国自己却在竭力破坏该地区的稳定。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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