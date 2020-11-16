德语媒体：你的脱钩 我的融合

（德国之声中文网）《世界报》发表题为“新的超级大国问题”（ Das neue Supermächte-Problem）的长篇分析，指出在特朗普时代即将结束，中国在全球影响力继续扩大的背景下，欧洲将面临更复杂的挑战。

上周末15个亚太国家参与的RCEP自贸协定的签署，凸显了这一问题。作者指出，该自贸区成员国共有22亿人口，经济产出占全球30%，以全球视角来看是一个“巨人”：

“这一协定签署后，国际贸易政策领域重新洗牌，从而也使全球政治重量发生转移。迄今有三大领头羊——欧盟、美国和中国。随着RCEP诞生，首次出现了一个泛亚力量中心，实力之大已接近布鲁塞尔。欧盟以其4.5亿人口创造了全球33%的经济产出。

观察家预计，这一力量对比在未来数年还会继续向亚洲倾斜，RCEP国家的经济总量将超过欧盟。对布鲁塞尔来说，情况会变得更加复杂。欧盟愈发夹在两个超级大国之间——一边是美国，一边是中国主导下的亚洲。

RCEP的签署首先是北京的一大胜利。中国自2018年陷入了与美国的贸易战。特朗普试图通过惩罚性关税来减少美国对的贸易赤字，并在经济上孤立中国。这一战略在华盛顿被称为脱钩。然而随着RCEP的签署，事与愿违的情况出现了：中国没有‘脱钩’，反而深化了与14个亚太国家的经济融合。北京又一次以自由贸易捍卫者的形象示人，尽管中国对自由贸易的态度值得质疑。

RCEP填补了美国在亚太地区留下的一个地缘战略空缺。华盛顿同十多个亚太国家就“跨太平洋伙伴关系”（TPP）自贸协定经历了数十年的谈判，该协议一个心照不宣的目标是抑制中国在亚太地区的势力。”

然而特朗普上任后不久，就通过行政令终止了谈判。文章接着写道：

“TPP留下的空缺现在由RCEP填补了。该协议将固化美国未来在亚洲，乃至世界的力量缺失。在这个未来世界里，很多人渴望迎来一个后特朗普时代，憧憬着大西洋两岸关系重归和谐。但是拜登也将推行强硬的抑制中国政策。欧洲将不得不在两个超级大国之间保持平衡。而要在美国和中国之间保持平衡，在特朗普治下要比在拜登治下更容易。”

买买买，明天不再来

《法兰克福汇报》记者不久前在走访了今年的上海国际艺术博览会。由于严格的防疫措施和入境限制，参观者和买主基本都是中国人，特别是年轻人。但这丝毫没有影响价格和成交。

“在中国基本不再出现新的新冠病例之后，按照欧洲商会开心的说法，富裕阶层重又投入消费，就好像不再有明天。人们感觉，至少在（中国）国内似乎已经战胜了疫情，这样的氛围首先让来自欧洲的奢侈品牌受益。这些品牌纷纷在上海艺术博览会上设展台促销：汽车在中国脱销的保时捷、巴黎时尚品牌迪奥（Dior）、瑞士名表宇舶（Hublot）、来自罗马的皮具生产商芬迪（Fendi）、法国干邑轩尼诗（Hennessy）。”

据参展商介绍，欧洲奢侈品在中国市场的销售今年下半年大幅攀升。一位参展商说，他不知道中国消费者哪来这么多的钱，只知道目前在中国的销售额成倍地增长。文章接着写道：

“特别是出身极其富有家庭的中国年轻人，由于疫情无法在他们留学的美国或英国消费，而是把钱花在了北京和上海。在经济大都会上海的高档购物中心恒隆广场（Plaza 66），人们在迪奥和卡地亚（Cartier）专卖店前排起了长龙。”

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点。

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