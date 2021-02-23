德语媒体：作为外交筹码的中国疫苗

（德国之声中文网）新冠疫情给中国政府带来了捞取政治资本的机会。通过极其严苛的封锁措施，中国很快控制住了疫情，从而营造出了中国很安全，世界很危险的形象。奥地利《标准报》以《作为外交筹码的中国疫苗》为题报道称：

“对北京来说，和控制疫情几乎同样重要的是所谓的‘疫苗外交’。虽然中国未能在疫苗研发的竞争中拔得头筹，但谁要想从中国庞大的生产能力中获益，亦即获取大量的新冠疫苗，就必须对北京俯首听命。

前不久台湾卫生部长陈时中曾表示，台湾向德国疫苗厂商生物新技术BioNTech购买500万剂疫苗的计划在最后一刻功亏一篑，因为这个德国厂家去年12月收回了此前的承诺。陈时中不排除外部势力，即北京在其中做了手脚的可能性。位于德国美因茨的生物新技术BioNTech同上海复星药业签署了在中国境内独家营销这款疫苗的合同。”

《标准报》的报道称，过去一段时间以来，中国媒体不遗余力地报道有关西方疫苗的各类负面消息，而中国疫苗自然是广受欢迎。这篇报道接着写道：

“中国方面提供的数据显示，目前已有大约40多个国家正在商讨购买中国疫苗的事项。中国的传统盟友巴基斯坦是第一个已经获得三批中国国药疫苗的国家。此外，上周二，55万剂国药疫苗运抵布达佩斯，从而使匈牙利成为首个获得中国疫苗的欧盟成员国。同美国、英国和以色列相比，欧盟在接种疫苗方面进展缓慢，更为匈牙利右翼政府领导人欧尔班订购中国疫苗提供了理由。塞尔维亚也已决定使用中国疫苗。

除此之外，很多非洲国家也寄希望于中国疫苗，其中包括中国在非洲大陆的长期盟友津巴布韦。而新加坡、马来西亚、泰国等国家则因中国疫苗测试结果欠佳仍持观望态度。

… 对北京政府而言，疫苗外交似乎比为本国民众接种疫苗更为重要。前不久《南华早报》报道称，目前中国国内为大约四千万人接种了疫苗，而出口疫苗的数量则已达4600万剂。”

中国发起的疫苗外交也引起了慕尼黑出版的《水星报》的关注。该报写道：

“新冠疫情中产生了一系列新的词汇，其中之一就是‘疫苗外交’，特指全球范围内新冠疫苗严重短缺的大背景下，相关国家利用疫苗推进外交关系的努力。而在疫苗外交领域最为活跃的国家则非中国莫属。中国正在包括欧洲在内的全球范围内捐赠或销售该国出品的三款疫苗。中国外交部长王毅上周四在联合国人权理事会表示，‘中国向53个国家捐赠、并向22个国家出售了疫苗。’多年前，中国就已发起了‘医疗丝绸之路’计划，作为该国‘一带一路’倡议的组成部分。

对于中国的疫苗外交，西方国家一直抱持怀疑态度，这倒并非出于医疗政策方面的原因，而完全是地缘政治的考量。墨卡托中国研究中心的马岱尔（Jocob Mardell)表示：‘无论是布鲁塞尔，还是华盛顿，都将中国疫苗在全球范围内被广泛使用同大国之间的竞争联系起来。’不过，事实上，多数国家采用中国疫苗的原因其实很简单，因为他们急需新冠疫苗。”



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