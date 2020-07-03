 德语媒体：伦敦为何挺香港 | 媒体看中国 | DW | 03.07.2020

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媒体看中国

德语媒体：伦敦为何挺香港

《南德意志报》发表评论：英国在与中国的争议中，站在了前殖民地的一边，这与老帝国无关，--而是因为人权。但明确立场的代价可能很高。

Hongkong Anti-Regierungs-Protestbewegung (Getty Images/AFP/M. Rasfan)

（德国之声中文网）《南德意志报》的评论写道："英国人很久没有这么一致了：作为香港的前殖民者，英国政府必须抗衡中国，并表明信号，即新国安法是不能接受的，违反了联合声明。民意调查显示，大多数民众这么认为，保守党这么认为，工党也是。因此，当约翰逊在议会确认唐宁街数周前宣布的消息，即英国将改变对约300万香港居民的签证规定，为他们最终提供国籍权利时，他收获了一致的同意。"

"伦敦的论据是，北京违反了1984年中英联合声明，毁坏了原定至少50年的模式：一国两制。英国外交部拿出了最大的外交工具，召见大使。……北京并不觉得好笑。"

文章写道："愿为300万持英国海外护照的香港公民提供国籍，这首先是一个象征性的举动。……尽管如此，这样做是很好和正确的。英国政府以此表示，像约翰逊前任卡梅伦任下那样对中国的逢迎已经过去了。就香港与中国发生对抗，这与帝国梦复苏或者英联邦或者展现国家实力无甚关系，而是对人权的尊重。因此，现在也必须紧急完成和通过在国际上称为马格尼茨基人权问责法，从而使针对侵犯人权的个人制裁成为可能。英国政府已经迟延了一年。"

"（如果）英国作出超过象征意义、不仅是言辞的反应，可能会有很高的代价，假如后果是一场迫近的贸易战的话。……但鉴于可能面临的严重衰退以及脱欧，英国会放弃数十亿中国直接投资、重要的技术进口和巨大的中国市场吗？……英国在经济上将需要中国。其大学的部分财政也是通过中国学生。伦敦是否会冒比强有力的言辞更大的风险，这样大的检验，还要拭目以待。"

Archivbild | Zheng Yanxiong 2011 (Getty Images/AFP/M. Ralston)

驻港国安公署署长郑雁雄

明镜在线关注新设立驻港国安公署署长郑雁雄。文章写道："郑的政治生涯起始于与香港相邻的广东省。在那里，他升至省委秘书长。2011年，现年56岁的他以强硬手段应对乌坎反腐败抗议，引发哗然。"

德意志广播电台引述联合国人权高专委的表态称，国安法一些罪名的定义模糊、过于宽泛，令人不安。如此将无法对暴力与非暴力行为进行恰当的区分。这可能导致对规则作出歧视性和任意性的解释。报道同时引述德国外长马斯称，香港议题将列入下次欧盟外长会议的日程。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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向港人伸援手 英国扩展BNO入籍权

英国在7月1日明确表示，港版国安法严重违反了《中英联合声明》，英国将向BNO持有者提供入籍的可能。此举显然惹怒北京，中国外交部回应称，英国此举“既违背自身承诺，又违背国际法”。与此同时在美国、德国等地，也有建议政府向港人提供庇护的声音。 (01.07.2020)  

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