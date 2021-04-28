德语媒体：伙伴关系应包含坦诚批评

（德国之声中文网）在柏林以视频方式参加德中政府级磋商的默克尔总理表示：“只有各方共同努力，我们才能遏制疫情。中国和德国可以在这一领域扮演非常重要的角色。” 《明镜》周刊以《默克尔希望促成德中相互承认对方疫苗》为题，报道了本次德中政府级磋商。报道写道：

“默克尔建议，双方就疫苗生产展开公开而透明的讨论，并商讨相互承认对方疫苗的可能性。她说：‘至少应在世卫组织层面上相互承认对方疫苗，只有这样才能战胜新冠病毒。’

李克强在其开幕发言中坦承双方在一系列议题上存在分歧，并表示这种分歧是客观存在的。默克尔则明确指出，在人权问题上双方存在分歧。她说，‘开诚布公地讨论棘手的问题’也是伙伴关系的一个组成部分。默克尔以香港为例，谈到北京以所谓的国安法限制当地的政治自由。

默克尔对李克强表示，她希望能够‘尽快恢复德中人权对话’。‘我们俩个人讨论这个话题显然是不够的，应该由双方的司法部长共同参与就这个话题进入深入的讨论。’默克尔为其同北京对话的立场进行了辩护，她表示只有保持对话，才能解决争端。”

受疫情影响，今年的德中政府磋商以视频方式进行。2011年开始，德中双方开启了政府级磋商，每隔两年两国政府首脑及部长级官员都会举行一轮对话。《明镜》周刊写道：

“德国总理在其声明中也谈及了欧中投资协定的问题。她表示，该协定是增加经济合作透明度、对等的市场准入以及互惠双赢的基础，还有助于提升司法保障和透明度。她说，所有的德国人和中国人都拥有合理的工作条件具有极其重大的意义。

去年年底，德国出任欧盟轮值主席国期间，中国和欧盟就签署投资协定达成了原则性共识。欧盟期望通过协定改善中国市场的准入条件。中方则只做出措辞含糊的承诺，称‘愿意持续努力’争取早日批准关于强制劳动的两项公约。截至目前，双方仍在就该项协定进行谈判。该协定还需获得欧盟议会的批准。中国此前的制裁行动在欧盟议会中引起了广泛的抗议呼声。”

德中政府磋商开幕前夕，德国联邦议院外交委员会主席基民盟政治家吕特根（Norbert Röttgen）发出警告称，同中国打交道，一定不能幼稚轻信。《法兰克福汇报》援引吕特根的话报道称，“无论在德国，还是世界其他地方，中国都在推行其软实力政策。虽然这一切进行的很隐秘，但却在产生潜移默化的影响。中国先是迈进一只脚，然后施加影响，必要情况下，可以让对方产生依赖。”《法兰克福汇报》接着写道：

“中国严格的防疫和入境限制给德国经济界造成了困扰，也为本次德中政府磋商蒙上了阴影。此外，德国和欧盟对中国的香港和新疆政策提出的批评，也使双边关系陷入紧张。按照人权组织的说法，中国将数十万维吾尔人关进了再教育营，而中国方面则宣称这是进行‘职业培训’的设施。在中国对南中国海提出的主权索求方面，欧中双方也存在分歧。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。