德语媒体：企业高管应如何面对强权?

（德国之声中文网）作为出口大国，德国企业四分之一的业务都是同"非民主国家"进行的。《经理人》杂志发表评论称，只要西方企业能坚守自己的价值观，同专制国家做贸易不仅无可厚非，而且还有助于这些国家的自由化发展。但同中国和俄罗斯做生意，却是件风险极大的事情。这篇题为《企业应如何同中俄打交道》的评论写道：

“谁要想讨好中俄两国领导人，可能就不得不背弃自己的政治理想。企业同中俄做生意时的一举一动，都会受到西方客户、员工、投资者以及公众舆论的密切关注。每当一些德国企业高管想借助自己的关系网和业务开展所谓'民间外交'时，就会立即引起欧美许多国家政府的不满，而德国企业同这些国家的业务占比则高达四分之三。下一次当这些企业要进行并购、产品准入或发生贸易纠纷时，他们就可能失去上述国家政府的支持。

有鉴于此，德国企业高管们毫不顾忌地去和北京及莫斯科套近乎，就不能不令人惊奇了。德国车企的大佬们在争先恐后地向北京的共产党领导层献媚。而德国经济东方委员会也仍坚持同俄罗斯总统普京会面的原定计划，而无视这是一位以武力扩展边界、对下令向本国民众开枪的独裁者提供支持、并对东欧北约伙伴进行威胁的统治者。如果德国经济界给世人留下了这样的印象，其后果将是灾难性的。

诚然，中国和俄罗斯蕴藏着巨大的商机。即便发生了危机，企业也应努力在业务层面上保持运作能力，这一点无可厚非。但是，如果去公开展示同专制政权的团结，性质就完全不同了。”

俄罗斯吞并克里米亚半岛之后不久，西门子前老总凯飒（Joe Kaeser）急着去拜见普京，就给世人留下了极坏的印象。评论最后写道：

"基于德国对俄罗斯模棱两可的态度以及注重经济投机的外交政策，德国的国际形象已经大打折扣。北溪二号工程已经给德国造成了难以估量的信誉损失。"

对于本届北京冬奥会，德国各公法电视台安排的现场直播时间并不多，但这些电视台的网络媒体库里，北京冬奥会的各类视频应有尽有，感兴趣的观众可以随时调阅。《世界报》发表评论，对这一新的奥运节目传播方式赞不绝口。评论写道，我们终于可以专注于比赛本身了：

"值得庆幸的是，那些各国人民大团结、世界和平之类的口号不再占据显要位置，托马斯·巴赫式'向世界发出某种信号'的老生常谈以及中国政客们对冬奥会的滥用也无法引起更多的关注。由于疫情原因，除了少数几个佩戴口罩的观众，现场人数并不多，我们也就不需要再去看观众席上那些早已脸谱化了的'群情高昂'了。各大国际赛事中，电视导演都会不厌其烦地插播一些这样的画面。

没错，在中国举办奥运无疑是个丑闻。是的，国际奥委会确实令人无法忍受。但是，高水平的竞技体育本来是如此的美妙，现在这一点得到了充分的体现。"

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