德语媒体：企业家们忘记中国吧 真正的伙伴在欧洲

（德国之声中文网）德国《经济周刊》题为“企业家们忘记中国吧——真正的伙伴在欧洲”的评论文章开头写道：“经过17个月谈判，汉莎航空终于获准收购意大利航空公司。莱茵金属则获得该企业历史上最大的一笔订单，可能获得来自意大利的约200亿欧元，生产新的坦克。”

“这两条新闻除了同一天发生、在意大利和德国都引发关注外，还有什么共同之处？”

“在有关中国的讨论、对特朗普重返白宫的忧虑以及德国经济疲弱的遗憾之下，这两条新闻代表了被忽略的一个方面：这个名叫欧洲的大陆上至少还有另外27个国家，有时可以与他们做非常好的生意。”

文章写道：“当然，德国出口商过去数十年的全球战略是正确的。有巨大机遇的地方不容错过。然而，这也意味着：如果机遇减少，也应尽快去别处看看。”

“并且：不应当仅依据明年和后年能在那里卖多少汽车、化学品或机械来评判机遇的大小。而是也依据能否在这里找到真正的伙伴，公平竞争并且在十年后也是好的客户。因为一飞冲天的增长历史很快就不那么令人印象深刻。小型但不间断的成功才更加耀眼。”

文章写道：2022年初，麦德龙向股东宣布在增长市场的成功：最新季度在俄罗斯的营业额同比增长17.9%。然而，“历史接下来如何演进的？现在已然明了。”

瑞士外长卡西斯曾推出对华战略。但这份对华战略今年底到期后将不再推出新版 图像来源: Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

收回批评

瑞士《新苏黎世报》题为“联邦收回对华批评”的文章写道，三年前，瑞士外长卡西斯（Ignazio Cassis）推出对华战略，这是该国首次对单一国家制定原则性文件，并对这一共产主义国家的情况作出批评性的描述。然而，今年底到期后，瑞士将不会再制定新一版的对华战略。批评认为，政府过于片面地关注改善与北京的自贸协定。

文章写道：“三年前，联邦委员卡西斯走了一条全新的道路。他说，在与中国打交道时，必须有另一种战略，确立瑞士的利益和目标。2021年3月，卡西斯提交了其对华战略，帮助政府在与这个大国接触时有统一的立场，并加强管理部门内部的沟通。这位外长表示，在与共产主义政权打交道时要更自信。”

“如今，这一战略已又成历史。年底到期时将不会推出新版的对华战略。”

文章写道，取而代之的是一份也包含亚洲其它国家的战略，如印度、日本、韩国和印尼。

文章写道：“即将到期的对华战略尽管也语焉不详，但仍确立了一些基本原则。瑞士在文件中明确批评对维吾尔人和藏人少数族群的压迫。‘中国的人权状况恶化’，内中写道。此外，该战略还强调必须更好地应对中国的间谍和网络攻击。”

“但如今，联邦委员会没有太大兴趣公开重申这些批评。本周，联邦委员帕梅林（Guy Parmelin）访华，经济界要求更新自贸协定。这是联邦委员的焦点。这位经济部长对对话表示满意。…经济部称，帕梅林在中国也谈及包括强制劳动在内的劳工法，作为有关协定讨论的一部分。”

文章引述巴塞尔大学教授韦伯（Ralph Weber）说，瑞士在有关对华自贸协定更新的谈判中更多是提出请求的一方。“因为希望在这一谈判中获得经济利益，所以想要避免不和谐的音调。”

韦伯也就瑞士对华战略提出一些质疑：“这份战略在批评侵犯人权的时候，是在对北京政府说话吗？究竟采取什么后续行动了呢？还是说，联邦委员会是在向瑞士公众发出信号，政府也可以批评性地对待中国？”韦伯向《苏黎世报》表示，这种战略的功能和价值是不明确的。并且，尽管该战略应加强联邦管理部门的“中国能力”，但也并未取得真正的进展。他说：“这并不奇怪，因为这需要经费，而政府不愿意花这笔钱。”

瑞士议会对这份对华战略将告终结评价不一。认同其中批评性内容的社会民主党十分愤怒。议员莫利纳（Fabian Molina）称，这是对华绥靖政策的表现。人民党外交政策专家布歇尔（Ro­land Rino Büchel）则认为，针对单一国家制定战略，是两面不讨好：“中国发现一句不喜欢的话，台湾人也是。”他认为，外交部如今要推出亚洲战略，是要保持颜面的做法。“但更好的是，压根就不该开始这样做。”

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