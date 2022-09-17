德语媒体:价值观共同体必然战胜利益共同体

（德国之声中文网）波恩出版的《总汇报》以"俄中之间心生龃龉"为题，刊发评论指出，中国领导人在上合组织峰会期间对乌克兰局势表达"疑虑和担忧"，其实是对俄罗斯是否值得长期信赖的怀疑。

"在撒马尔罕，普京特意公开表示，能够'理解'中方对乌克兰问题的'疑虑和担忧'。这意味着他承认中方确实存在疑虑和担忧。尽管之前北京一直宣扬北约应该为乌克兰发生战火负责，但是中国政府也呼吁包括俄罗斯在内的'各方'停火。现在，中国领导人更是提出了'疑虑和担忧'。因此，中俄两国不断强调的''替代西方主导之世界"，其实伴随着中方的疑虑。北京正在怀疑，这样的俄罗斯是否还值得长期信赖。"

"普京当然会反复强调俄罗斯对中国国家利益的重要价值。他指责美国及其盟友在台湾问题上'挑衅'中国，这样中国就能掂量，在追求更大全球影响力的进程中，谁才是最有用的伙伴。"

"撒马尔罕的上合组织峰会向欧洲传递了一组多重讯号：一些国家正在继续打造一个能取代民主、法治的危险新世界秩序；乌克兰军队向俄罗斯侵略者的反攻则不仅仅引发了西方的赞叹，也让东方国家产生了怀疑；更重要的是让欧洲国家在长期层面上意识到：面对中国的长远目标，欧洲人不能再像早前面对俄罗斯时那般自欺欺人。"

柏林出版的《世界报》以"自由国家比我们想象的更强大，专制国家则没有我们担忧的那般强大"为题，刊发评论指出，上合组织等专制国家的联盟是功利的利益共同体，从长远来看，必然弱于西方国家之超越利益的价值观共同体。

"包括德国在内，西方阵营内最大的8个国家其经济总量达40万亿美元。上合组织的8个成员国，其经济总量仅为20万亿美元，约为西方8国的一半。上合组织8国中，中国的经济规模就占据了3/4，而且中国正因为清零防疫策略而遭受经济震荡，更不用说威胁中国长期崛起的人口结构问题。"

"诚然，自由体制正在全球范围内遭遇压力。专制国家的权力相对上升，民主国家则在丧失领地。但是自由国家比我们想象的更强大，专制国家则比我们所担忧的更加弱小。专制国家阵营是从负面角度来定义自身的需求的：他们需要抵制西方理念。他们构建的是功利同盟，只有在利益趋同时才能持续运转。因此，尽管中国总是自称是俄罗斯的朋友，但是事实上却总是和莫斯科保持距离。北京拒绝向莫斯科提供武器，还趁后者没法继续向欧洲卖能源时获益于打折出售的俄罗斯石油天然气。"

"反观西方：尽管西方各国之间存在着很多分歧，但是却始终有一个团结大家的理念能够超越各种短期的利益共同体：法治和自由是安全和繁荣的最佳根基。在过去三十年间，德国轻视了这一理念，反而加入了专制国家的利益共同体，旨在获取俄罗斯的廉价能源，抑或是拓展中国的汽车销售市场。"

"德国对俄政策的灾难性后果表明，德国必须重新学会选择朋友。今后，和自由世界的敌人结成利益共同体依然是有必要的，但是值得信赖的却只能是拥有共同价值观的国家。"

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